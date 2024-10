VertragsauflÃ¶sung zum Saisonende bei den Krefeld Pinguinen: Herbert Hohenberger zieht es in die Heimat

Krefeld. (PM Pinguine) Assistenztrainer Herbert Hohenberger wird die Krefeld Pinguine zum Saisonende verlassen. Der 55-Jährige ist an die Clubführung herangetreten und hat darum gebeten,...

Krefeld. (PM Pinguine) Assistenztrainer Herbert Hohenberger wird die Krefeld Pinguine zum Saisonende verlassen.

Der 55-Jährige ist an die Clubführung herangetreten und hat darum gebeten, ein Angebot seines Heimatclubs in Villach zur neuen Saison annehmen zu dürfen. Dieser Bitte kommen die Krefeld Pinguine mit Bedauern, aber Verständnis nach.

Peer Schopp, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Wir bedauern, aber respektieren Herbert Hohenbergers Entscheidung, in seine Heimat zurückkehren zu wollen. In seinen bisherigen zwei Jahren in Krefeld haben wir Herbert als Profi und als Mann seines Wortes kennengelernt. Wir haben uns daher darauf verständigt, seinen Vertrag nach der laufenden Saison im Einvernehmen aufzulösen. Bis dahin wird Herbert mit seiner gewohnt gewissenhaften Einstellung dem Trainerstab um Thomas Popiesch voll zur Verfügung stehen.“

Herbert Hohenberger, Assistenztrainer der Krefeld Pinguine: „In erster Linie möchte ich mich bei Peer Schopp bedanken, dass der Club mir die Freigabe für die nächste Saison erteilt hat. Die Gespräche zwischen mir, den Pinguinen und Villach haben im vergangenen Monat an Fahrt aufgenommen, und mein Heimatclub hat mir die Position des Sportdirektors angeboten. Die Rückkehr zu meiner Familie, die in Villach lebt, war selbstverständlich ebenfalls ein Faktor, der meine Entscheidung beeinflusst hat. In dieser Saison liegt mein Fokus jedoch noch bei den Pinguinen. Wir wollen den großartigen Saisonstart erfolgreich fortführen und das Bestmögliche erreichen. Erst wenn ich meine Arbeit hier in Krefeld abgeschlossen habe, werde ich meine volle Konzentration auf die neue Aufgabe legen.“

Herbert Hohenberger wechselte im Dezember 2022 als Assistenztrainer an die Westparkstraße. Nach der Freistellung des damaligen Cheftrainers Boris Blank im Oktober 2023 betreute Hohenberger die Pinguine interimsweise als Cheftrainer bis zur Einstellung von Greg Poss im Dezember 2023.

