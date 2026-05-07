Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Bern Vertragsauflösung mit Ramon Untersander
SC BernTransfer-News

Vertragsauflösung mit Ramon Untersander

7. Mai 20261 Mins read5
Share
Ramon Untersander von Team Schweiz - © Marco Leipold/City-Press
Share

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat sich mit Ramon Untersander auf eine einvernehmliche Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt.

Der 35-jährige Verteidiger verlässt die Bundesstadt nach elf Jahren.

Wie bereits Ende April kommuniziert, plant der SC Bern die kommende Saison ohne Ramon Untersander. Nun haben sich beide Parteien darauf verständigt, den laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen.

Ramon Untersander wechselte zur Saison 2015/16 zum SC Bern und entwickelte sich in der Folge zu einer zentralen Figur in der Defensive. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg prägte er das Spiel des SCB entscheidend mit. In dieser Zeit feierte er mit dem Club drei Schweizer Meistertitel (2016, 2017 und 2019) sowie den Gewinn des Swiss Ice Hockey Cup im Jahr 2021.

Insgesamt absolvierte Untersander 566 Spiele in der National League (90 Tore, 220 Assists), 40 Partien in der Champions Hockey League (4 Tore, 17 Assists) sowie 14 Einsätze im Swiss Ice Hockey Cup (2 Tore, 6 Assists). In den vergangenen zwei Saisons führte er die Mannschaft zudem als Captain an.

Der SC Bern dankt Ramon Untersander herzlich für seinen langjährigen und grossen Einsatz sowie für die zahlreichen gemeinsamen Erfolge. Für seine persönliche und sportliche Zukunft wünscht ihm der Club alles Gute.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
106
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post 180 Kinder beim 2. Internationalen Young Rebels Cup in Stuttgart

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Transfer-NewsVienna Capitals

Capitals holen Top-Verteidiger Nick Bailen von Meister Graz

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals konnten Star-Verteidiger Nick Bailen aus Graz...

By7. Mai 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Nach Aus in Dresden: Andrew Yogan belegt die erste Kontingentstelle beim ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat die erste von insgesamt drei...

By7. Mai 2026
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Nationalstürmer Lukas Kainz kommt als Champion

Linz. (PM Black Wings) Mit Lukas Kainz holen die Steinbach Black Wings...

By7. Mai 2026
Grefrather EGTransfer-News

Wichtiger Baustein bleibt: Westerkamp stürmt weiter für den Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Der Grefrath Phoenix setzt auch in der kommenden Saison...

By7. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten