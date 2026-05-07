Vertragsauflösung mit Ramon Untersander

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat sich mit Ramon Untersander auf eine einvernehmliche Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt.

Der 35-jährige Verteidiger verlässt die Bundesstadt nach elf Jahren.

Wie bereits Ende April kommuniziert, plant der SC Bern die kommende Saison ohne Ramon Untersander. Nun haben sich beide Parteien darauf verständigt, den laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen.

Ramon Untersander wechselte zur Saison 2015/16 zum SC Bern und entwickelte sich in der Folge zu einer zentralen Figur in der Defensive. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg prägte er das Spiel des SCB entscheidend mit. In dieser Zeit feierte er mit dem Club drei Schweizer Meistertitel (2016, 2017 und 2019) sowie den Gewinn des Swiss Ice Hockey Cup im Jahr 2021.

Insgesamt absolvierte Untersander 566 Spiele in der National League (90 Tore, 220 Assists), 40 Partien in der Champions Hockey League (4 Tore, 17 Assists) sowie 14 Einsätze im Swiss Ice Hockey Cup (2 Tore, 6 Assists). In den vergangenen zwei Saisons führte er die Mannschaft zudem als Captain an.

Der SC Bern dankt Ramon Untersander herzlich für seinen langjährigen und grossen Einsatz sowie für die zahlreichen gemeinsamen Erfolge. Für seine persönliche und sportliche Zukunft wünscht ihm der Club alles Gute.