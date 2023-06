Vertragsauflösung mit Chlapik; Lilja und Dauphin werden Biancoblù

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Auflösung des Vertrags mit dem tschechischen Stürmer Filip Chlapik bekannt. Dieser macht für diesen Schritt...

Dieser macht für diesen Schritt familiäre Gründe geltend. Zudem gibt er die Verpflichtung von Jakob Lilja und Laurent Dauphin bekannt.

Der HCAP bedauert, sich vorzeitig von seinem besten Torschützen der Saison 2022/2023 trennen zu müssen. Er kommt aber dem Wunsch des Spielers nach und ermöglicht ihm die Rückkehr in dessen Heimat. Der 25-Jährige hat in der vergangenen Saison für die Biancoblù eine sehr gute Meisterschaft gespielt und in 50 Partien 24 Tor erzielt. In diesem Frühjahr ist er erstmals in seiner Karriere für Tschechien zu einer Weltmeisterschaft einberufen worden.

Gleichzeitig geben die Biancoblù bekannt, dass sie den schwedischen Flügelspieler Jakob Lilja für die nächsten beiden Spielzeiten und franco-kanadischen Center Laurent Dauphin für die kommende Saison unter Vertrag genommen haben. Letzteren mit Option für ein weiteres Jahr.

Der bald 30 Jahre alte Lijla ist ein schneller, kräftiger Flügel und in der Lage, Gewicht und Intensität aufs Eis zu bringen.

In seiner Karriere hat Jakob 153 Spiele in Schwedens höchster Liga absolviert und dabei 41 Tore und 26 Assists erzielt. In der Saison 2019/2020 hat er sich den Columbus Blue Jackets angeschlossen und für sie 37 NHL-Partien gespielt (5 Punkte). Weitere 22 Spiele hat er in der AHL für die Cleveland Monsters bestritten (13 Punkte). Die letzten vier Spielzeiten hat Lilja in der KHL bei Barys Nur-Sultan und Dynamo Moskau verbracht, wo er in insgesamt 175 Einsätzen 53 Tore und 44 Assists erzielt hat.

Der 28-jährige Dauphin ist ein beidseits einsetzbarer Center, der über ein laufstarkes Skating verfügt und in allen Spielsituationen eingesetzt werden kann. 2013 ist Laurent in der zweiten Runde von den Arizona Coyotes gezogen worden. In seiner Karriere hat der Kanadier insgesamt 373 Einsätze in der AHL (94 Toren und 129 Assists) sowie 94 Partien in der NHL bei den Arizona Coyotes und Montréal Canadiens absolviert, und dort total 17 Punkte erzielt.

Der HCAP dankt Filip für sein Engagement und seine Professionalität, wünscht ihm alles Gute für die Zukunft und heisst Jakob und Laurent in der Leventina herzlich willkommen.

