VertragsauflÃ¶sung in Rosenheim: Marius MÃ¶chel muss schweren Verletzungen Tribut zollen und sagt dem Profieishockey Servus

Rosenheim. (PM Starbulls) Der bestehende Vertrag für die kommende Spielzeit mit Marius Möchel wird im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 33-jährige gibt damit sein Karriereende bekannt.

Marius Möchel ist bereits kurz nach Ende der vergangenen Saison auf die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim zugekommen und äußerte den Wunsch zur Vertragsauflösung. Die körperlichen Beschwerden seien nach einigen schweren Verletzungen zu groß gewesen, um den Sport auf diesem Niveau weiter führen zu können, so Möchel.

Insgesamt vier Spielzeiten lief der 33-jährige Möchel von der DNL bis hin zur DEL2 für die Starbulls Rosenheim auf, ehe es in die höchste deutsche Spielklasse gezogen hat. Im Oktober 2022 dann die Rückkehr an die Mangfall. In Kader der Aufstiegsmannschaft überzeugte er, neben acht Scorerpunkten, besonders durch seine starke +/- Statistik von +12 in 29 Spielen. Aber auch in der vergangenen DEL2 Saison kam der gebürtige Nürnberger auf sechs Scorerpunkte in 27 Spielen.

Marcus Thaller, Vorstand der Starbulls Rosenheim, äußert sich wie folgt über die bereits frühe Entscheidung zur Vertragsauflösung seitens Möchel: „Dass Marius bereits so früh auf uns zugekommen ist und den Wunsch der Vertragsauflösung geäußert hat, rechnen wir ihm hoch an. Dadurch konnten wir von Anfang an auch damit planen und somit auch einen adäquaten Ersatz für ihn finden. Es wäre ohnehin nicht förderlich, weder für Marius noch für den Verein, dass man den Vertrag noch für ein Jahr aussitzt, obwohl Marius körperlich nicht zu 100 Prozent fit ist. Wir möchten Marius an dieser Stelle für seinen Einsatz danken. Als Teil von zwei Oberligameisterschaften merkte man Möchel stets die Verbundenheit zum Verein an.“

Der Abschied fällt schwer

Marius Möchel richtet hier noch ein paar Worte an die Fans: „Liebe Starbulls Familie, an dieser Stelle wollte ich mich in sportlicher Hinsicht von euch verabschieden. Vielen Dank für euren unglaublichen Support und die Leidenschaft die ihr jedes Spiel zeigt. Ihr gehört ganz sicher zu den besten Fans, die ich in meiner Karriere erleben durfte. Speziell an die beiden Meisterschaften werde ich immer wieder gerne erinnern. Ab sofort werde ich neben euch im Stadion sein und die Starbulls als Fan unterstützen. Bis bald im Stadion!“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht:

Tor: Autio (AL), Mühlberger, Scherer

Verteidigung: Dybowski, Gnyp (U24), Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Tiffels, Vollmayer, Zerressen

Sturm: Ewanyk, Handschuh (U24), Hauner, Kuqi (U24), Laub, Nirschl, Sarault (AL), Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21)