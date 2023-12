VertragsauflÃ¶sung in Dresden

Artikel anhören Die Dresdner Eislöwen und Georgiy Saakyan haben sich einvernehmlich auf die Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Der 23-Jährige wird sich einem Club...

Die Dresdner Eislöwen und Georgiy Saakyan haben sich einvernehmlich auf die Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt.

Der 23-Jährige wird sich einem Club in der Oberliga anschließen. Für die Eislöwen hat Saakyan in dieser Saison 13 Spiele absolviert, in denen er zwei Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir haben Georgiy im Sommer nach Dresden zurückgeholt, leider hat es aus verschiedenen Gründen nicht gepasst. Nun hat er einen ambitionierten Club in der Oberliga gefunden. Wir wünschen ihm, dass er dort zu alter Stärke zurückfindet.“

Saakyan wurde in Dresden ausgebildet, schaffte 2018 den Sprung ins Profi-Team. 2019 wechselte der gebürtige Russe nach Freiburg. Über Ravensburg, Bremerhaven und Crimmitschau war er im Sommer nach Dresden zurückgekehrt. Insgesamt hat Saakyan für die Eislöwen 45 Spiele bestritten. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete drei Treffer vor.

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Georgiy Saakyan und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

