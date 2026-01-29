Vertragsauflösung in beiderseitigem Einvernehmen: Andreas Schneider verlässt den SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Stürmer Andreas Schneider und der SC Riessersee haben den ursprünglich bis zum Saisonende gültigen Vertrag mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Die Verantwortlichen des SC Riessersee sind dem Wunsch des Spielers nachgekommen. Andreas Schneider verlässt den Verein somit mit sofortiger Wirkung.

Der SC Riessersee bedankt sich bei Andreas Schneider für seinen Einsatz im Trikot der Weiß-Blauen und wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen und sportlichen Weg alles erdenklich Gute.

