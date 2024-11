VertragsauflÃ¶sung beim EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Der 23-jährige Stürmer Lennart Otten kam in der Saison 2021/22 aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Freiburg und konnte bei...

Freiburg. (PM EHCF) Der 23-jährige Stürmer Lennart Otten kam in der Saison 2021/22 aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Freiburg und konnte bei den Wölfen erste Senioren- und Profi-Erfahrung sammeln.

In 109 Spielen im Trikot des EHC Freiburg sammelte der gebürtige Neusser dabei 23 Scorerpunkte.

In konstruktiven Gesprächen mit den Verantwortlichen der Wölfe haben sich beide Seiten nun auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung verständigt. Der Stürmer schließt sich einem Team in der Oberliga an und wird bereits am kommenden Freitag nicht mehr im Kader des EHC Freiburg stehen.

Die Wölfe bedanken sich ausdrücklich bei Lennart Otten für sein tadelloses Engagement und seine Leistung hier in Freiburg und wünschen ihm für die Zukunft sowohl privat als auch sportlich alles erdenklich Gute.

