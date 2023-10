VertragsauflÃ¶sung bei den Grizzlys Wolfsburg

Artikel anhören Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger Philipp Mass in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Verteidiger war in...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger Philipp Mass in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der Verteidiger war in dieser Spielzeit noch nicht für die Niedersachsen zum Einsatz gekommen und sucht nun nach einer neuen sportlichen Herausforderung.

Der Linksschütze war 2022 vom damaligen Absteiger Krefeld Pinguine in die Autostadt gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison zu 58 Einsätzen. Dabei erzielte der gebürtige Heidelberger einen Treffer – seinen ersten in der PENNY DEL – und verbuchte vier Vorlagen. Darüber hinaus stand der 23-Jährige in sieben Partien der Champions Hockey League auf dem Eis.

Mit Beginn der laufenden Spielzeit gehörte Mass nicht mehr zum Kontingent der U23-Akteure und schaffte es bis dato nicht ins Spieltagsaufgebot.

Die Grizzlys Wolfsburg danken Philipp Mass für seinen Einsatz in Schwarz und Orange und wünschen ihm sportlich sowie privat nur das Beste.

