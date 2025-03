Vertrag wurde erst Ende Januar verlÃ¤ngert: Danny Albrecht ist nicht mehr Trainer der Moskitos Essen!

Essen. (PM Moskitos) Die Moskitos Essen und Danny Albrecht haben gemeinsam und einvernehmlich entschieden, den bestehenden und erst kürzlich verlängerten Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Geschäftsführer Thomas Böttcher sagt zur Vertragsauflösung: „Wir haben uns bei einem guten gemeinsamen Gespräch über die zukünftige sportliche Ausrichtung des Vereins gesprochen und sind zu dem Ergebnis bekommen, den Vertrag aufzulösen. Ich möchte Danny Albrecht für seinen Einsatz bei den Moskitos Essen ganz herzlich bedanken. Er hat einen maßgeblichen Anteil daran, das Eishockey-Feuer in unserer Stadt neu entflammt zu haben.“

„Als allererstes möchte ich mich bei Thomas und den Gesellschaftern recht herzlich bedanken. Ich hatte zweieinhalb wundervolle Jahre. Wir haben es geschafft, wieder eine Euphorie zu entfachen. In den letzten zwei Jahren erreichten wir den 3. und 4.Platz in der Hauptrunde. Als ich angefangen habe, spielten wir vor 400 – 600 Fans und jetzt einen Schnitt von 1.600 erreicht. So tolle Spiele, wie das Derby vor ausverkauftem Haus, werden mir in Erinnerung bleiben. Ich wünsche den Moskitos Essen und seinen Anhängern für die Zukunft nur das Beste“, so der 40-Jährige über seine Zeit in Essen als Trainer.

Die Moskitos Essen bedanken sich bei Danny Albrecht für seine Arbeit und wünschen ihm beruflich sowie privat alles Gute für die Zukunft. Auch Co-Trainer Dr. Johan Merbah und Torwarttrainer Torsten Schmitt gehören nicht mehr zum Trainer-Team der Moskitos Essen. Der Verein wünscht den beiden viel Erfolg auf dem weiteren Weg.

Über einen neuen Trainer wird der Verein zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

