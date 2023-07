Vertrag verlängert: Tim Ludwig weiterhin beim EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM Löwen) Kurz vor seinem großen Sommerfest, welches am 21. Juli stattfindet, kündigt der EHC Waldkraiburg seine nächste Vertragsverlängerung an. Mit Tim Ludwig...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Kurz vor seinem großen Sommerfest, welches am 21. Juli stattfindet, kündigt der EHC Waldkraiburg seine nächste Vertragsverlängerung an.

Mit Tim Ludwig verlängert ein weiterer Ur-Löwe, der zum Verein gehört wie der Löwe im Logo, seinen Kontrakt.

Wie viele seiner Mannschaftskollegen spielt Ludwig bereits seit seiner Kindheit im Verein. So durchlief der 25-jährige alle Kinder- und Jugendteams um letztlich in der Saison 2015/2016, der Aufstiegssaison der Löwen, sein erstes Spiel für die Senioren des EHC Waldkraiburg zu bestreiten. Nach zwei Jahren in der „Oans Bee“ der Löwen, stieß er letztlich in der Saison 2018/2019, der vorerst letzten Oberligasaison, gänzlich zur ersten Mannschaft und bestritt sieben Spiele in der Oberliga und alle Spiele der Abstiegsrunde.

Für viele Tore ist der 1,85 Meter große Angreifer nicht bekannt, jedoch aber für seinen vollen Einsatz in jedem Spiel. Zuletzt wurde Tim Ludwig zudem auch als Verteidiger eingesetzt. Hier machte er zeitweise eine sehr gute Figur, weshalb es spannend werden dürfte zu sehen, ob er hier auch in der kommenden Saison Einsätze haben wird oder ob er sein ganzes Kampfgewicht wieder im Angriff zum Einsatz bringt. Denkbar wären beide Optionen oder auch jene, die ihn flexibel einsetzbar machen.

Dies wird man, als interessierter Fan, wohl im Laufe der kommenden Saison sehen und erleben. Der EHC Waldkraiburg wünscht Tim Ludwig eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. aha

24 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten