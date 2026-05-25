Vertrag verlängert: Moritz Raab bleibt ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe setzen weiter auf Kontinuität in der Defensive: Verteidiger Moritz Raab hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine vierte Spielzeit in der Porzellanstadt.

Der 25-Jährige fühlt sich in Selb längst heimisch und überzeugte nach seiner Rückkehr von einer Verletzung mit konstant starken Leistungen.

Verlässlicher Verteidiger mit steigender Bedeutung

Die nächste Vertragsverlängerung bei den Selber Wölfen ist unter Dach und Fach. Mit Moritz Raab bleibt ein Spieler im Kader, der sich in Oberfranken längst etabliert hat und sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Rolle einnimmt. Der gebürtige Mannheimer wurde zu Beginn der abgelaufenen Saison noch von einer Oberkörperverletzung ausgebremst, arbeitete sich nach seinem Comeback jedoch schnell wieder ins Team zurück und bestätigte seinen Stellenwert mit stabilen Leistungen. Eine zusätzliche Aufwertung für die kommende Spielzeit: Ab sofort fällt Raab als sogenannter „Local Player“ nicht mehr unter die Ü-Regelung.

Hördler lobt Entwicklung und Identifikation

Auch Frank Hördler, Sportlicher Leiter der Selber Wölfe, unterstreicht die Wichtigkeit von Moritz Raab: „Moritz hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist zu einer sehr verlässlichen Größe in unserer Defensive geworden. Er identifiziert sich voll mit den Selber Wölfen, bringt Stabilität, Einsatzbereitschaft und Charakter ins Team und übernimmt zunehmend Verantwortung. Umso mehr freut es uns, dass wir diesen gemeinsamen Weg fortsetzen können.“

Playoff-Serie gegen Halle als persönliches Highlight

Rückblickend auf die vergangene Saison hebt Moritz Raab insbesondere die Playoff-Serie gegen die Saale Bulls Halle hervor: „Hier möchte ich die Playoff-Serie gegen Halle herausheben. Es war herausragend, wie schnell wir als Team in den Playoff-Modus gefunden haben – gerade nach einer Phase, in der klar war, dass wir unseren Tabellenplatz nicht mehr verändern können. Umso beeindruckender war es, wie wir von Beginn an in die Serie gekommen sind und eindrucksvoll marschiert sind.“

Knappes Aus gegen Hannover beschäftigt – und motiviert

Das denkbar knappe Ausscheiden gegen die hochgehandelten Hannover Scorpions hallte noch eine Zeit nach: „Der Ärger und die Enttäuschung waren natürlich erst einmal groß. Wir haben den Scorpions super Paroli geboten, und am Ende waren es aus meiner Sicht wirklich nur Nuancen. Trotzdem hat mir diese Serie mit unserer Mannschaft unglaublich viel Spaß gemacht – und das überwiegt für mich.“

Sommertraining mit klarem Fokus auf Selb

Auch in der Sommerpause richtet Moritz Raab den Blick konsequent auf die neue Spielzeit: „Ich habe etwas Urlaub geplant, danach geht es wie jedes Jahr darum, mich bestmöglich vorzubereiten. Über den Sommer trainiere ich mit einer Spielergruppe in Augsburg, um anschließend mit vollem Fokus nach Selb zurückzukehren.“

Warum Selb? – „Das Gesamtpaket passt einfach“

Nach den Gründen für seine Vertragsverlängerung gefragt, unterstreicht der Verteidiger seine enge Verbundenheit zu den Selber Wölfen: „Im Gesamtpaket sind die Selber Wölfe einfach top für mich. Ich fühle mich pudelwohl in Selb – die Ruhe, die Natur und vor allem das Eishockeyspielen im Verein machen mir unheimlich viel Spaß. Auch die Eishockeykultur in der Region gefällt mir sehr. Am Ende haben alle entscheidenden Faktoren für eine weitere Verlängerung gesprochen.“