Vertrag verlÃ¤ngert: „Meisi“ bleibt Indianer

Memmingen. (fl/mfr) Eine weitere wichtige Personalie ist geklärt.

Dominik Meisinger hat seinen Vertrag beim ECDC Memmingen verlängert und geht damit weiterhin im Indianer-Trikot aufs Eis. Meisinger, der sich auf und neben dem Eis zu einem Führungsspieler entwickelt hat, ist damit ein weiterer wichtiger Baustein des Kaders für die kommende Oberliga-Spielzeit.

Dominik Meisinger, dessen Allrounder-Fähigkeiten ligaweit bekannt sind, wurde in der letzten Saison ausschließlich in der Indianer-Defensive eingesetzt. Dort sorgte der gebürtige Füssener mit starken Leistungen für Konstanz und Stabilität in der Memminger Hintermannschaft. Seine Fähigkeiten auf dem Eis sowie seine Rolle in der Kabine machen ihn zu einem wichtigen Spieler und Leader für den ECDC Memmingen. Auch in der kommenden Saison ist der Assistant-Captain des ECDC in der Defensive eingeplant und soll dort weiterhin für Ordnung sorgen. Die Nummer 22 der Indians freut sich auf ein weiteres Jahr am Hühnerberg und die bevorstehende Eiszeit, die er als sogenannter „Local-Player“ für die Indians absolvieren wird. Der 32-Jährige kam in der vergangenen Saison in 53 Spielen auf 37 Punkte im rot-weißen Trikot und war damit drittbester Punktesammler in der Verteidigung.

Sven Müller: „Dominik hat sich zu einem immer wichtigeren Spieler entwickelt. Er geht auf und neben dem Eis voran und bringt konstant seine Leistung. Dass er nun nach drei absolvierten Jahren in Memmingen sogar nicht mehr als Ü-Spieler gilt, macht ihn nur noch wertvoller für unseren Verein. Wir freuen uns sehr, dass er uns erhalten bleibt.“

