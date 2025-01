Vertrag verlängert: Dane Fox bleibt Eislöwe

Dresden. (PM Eislöwen) Dane Fox wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen.

Der Vertrag mit dem aktuellen Eislöwen-Topscorer ist um eine Spielzeit bis 2026 ligaunabhängig verlängert worden.

Fox ist im Sommer von den Nürnberg Ice Tigers aus der PENNY DEL nach Dresden gewechselt und hat in der laufenden Saison bisher 36 Pflichtspiele absolviert, in denen er elf Tore selbst erzielte und 27 Treffer vorbereitete. Bis zu seiner Spielsperre am vergangenen Wochenende hatte der Kanadier alle Saisonspiele absolviert.

„Es hat von Beginn an gepasst. Meine Familie und ich fühlen uns in Dresden sehr wohl, wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden. Die Eislöwen sind ein sehr professionell geführter Club und sportlich läuft es aktuell auch richtig gut. Daran wollen wir anknüpfen und am Ende der Saison die Meisterschaft feiern“, sagt Dane Fox über seine Vertragsverlängerung.

Neben den 36 Auftritten in der DEL2 hat der 31-Jährige in seiner Karriere 304 Spiele in der DEL bestritten und auch in der AHL und ECHL in Nordamerika gespielt. In der Nachwuchsliga OHL spielte er zudem gemeinsam mit Superstar Connor McDavid.

„Dane musste sich erst an die Spielweise in der DEL2 gewöhnen, zeigt aber schon seit einigen Wochen, warum wir ihn verpflichtet haben. Er zählt zu unseren gefährlichsten Angreifern und ist aktuell auch Topscorer in unserem Team. Dazu scheut er keinen Zweikampf und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Wir sind glücklich, dass sich ein Spieler seiner Qualität frühzeitig für ein weiteres Jahr in Dresden entschieden hat“, so Sportdirekter Matthias Roos.

Neben Dane Fox haben auch David Suvanto, Simon Karlsson, Felix Krüger, Oliver Granz, Drew LeBlanc, Sebastian Gorcik, David Rundqvist, Tomas Andres, Travis Turnbull und Andrew Yogan einen Vertrag für die nächste Saison.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV