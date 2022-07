Vertrag unterzeichnet: Wild Lions und Blue Devils arbeiten weiter zusammen

Weiden. (PM Blue Devils) Die Kooperation zwischen dem ERSC Amberg und den Blue Devils Weiden wird für ein weiteres Jahr fortgeführt. Jürgen Rumrich und...

Jürgen Rumrich und der sportliche Leiter der Wild Lions, Chris Spanger, haben kürzlich den Vertrag unterzeichnet. Dieser gilt vom Verband aus immer für eine Spielzeit. Für beide Vereine stellt die Kooperation nach wie vor eine Win-Win-Situation dar.

Im vergangenen Jahr waren Leon Hartl (zukünftig Höchstadt Alligators) und Timon Bätge mit einer Förderlizenz für Weiden ausgestattet. Torhüter Bätge wird auch in der kommenden Saison für die Blue Devils spielberechtigt sein. Außerdem wird Felix Feder, der bekannterweise fest nach Amberg wechselt, für den Weidener Oberligakader lizenziert sein.

Chris Spanger, Sportlicher Leiter Wild Lions: “Ich hatte mit Jürgen Rumrich ein gutes Gespräch. Wir denken daran, die Kooperation weiter auszubauen. Von unserer Seite aus werden Timon Bätge und Felix Feder eine Förderlizenz erhalten. Weitere Spieler sind im Verlauf noch möglich – auch von Weidener Seite aus. Beide Vereine sollen Vorteile haben.”

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils: “Die Zusammenarbeit mit Amberg hat in der letzten Saison sehr gut und unkompliziert funktioniert. Von daher ist es nur logisch, die Kooperation fortzuführen. Mit Felix und Timon können wir auf zwei Spieler zurückgreifen, die bereits für uns gespielt haben. Von unserer Seite werden vor allem die U20-Spieler, in Absprache mit Sascha Grögor, mit einer Förderlizenz ausgestattet. Unsere Nachwuchsspieler können somit bei dem mittlerweile sehr guten Niveau in der Bayernliga Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.”