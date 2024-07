Vertrag Ã¼ber sieben Jahre ab 25/26: Fribourg-GottÃ©ron holt Andrea Glauser

Fribourg. (PM HCFG) Die Freiburger verpflichten Andrea Glauser ab der Saison 2025-2026. Der Verteidiger hat einen Vertrag über sieben Jahre unterschrieben. Fribourg-Gottéron freut sich,...

Fribourg. (PM HCFG) Die Freiburger verpflichten Andrea Glauser ab der Saison 2025-2026. Der Verteidiger hat einen Vertrag über sieben Jahre unterschrieben.

Fribourg-Gottéron freut sich, die Verpflichtung von Andrea Glauser bekannt geben zu können. Der 28-jährige Rechtsverteidiger ist vom ambitionierten Projekt, das der Verein vorstellt, überzeugt. Der Schweizer Nationalspieler verkörpert den Willen, dank eines Kerns von Spielern aus der Region eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Nachdem er seine Juniorenjahre in Freiburg absolviert hatte, bestritt der Sensler in der Saison 2015-2016 seine ersten Spiele in der Eliteklasse für Gottéron. In den letzten Jahren hat Glauser bewiesen, dass er zu den besten Verteidigern des Landes gehört und spielte 2024 sowohl im Finale der National League als auch im Finale der Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle.

Der komplette Verteidiger wird ab der Saison 25/26 für 7 Jahre in der BCF Arena auflaufen, um mit seinem Herzensverein den Titel zu holen.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Andrea Glauser wird dank seines technischen Profils eine wichtige Rolle in unserem Sportprojekt spielen. Andrea hat seine Qualitäten in den letzten Saisons regelmässig unter Beweis gestellt. Wir zählen auch auf seinen Charakter. Andrea ist ein aggressiver Gewinner, der die DNA des Vereins in seinem Blut hat.“

Andrea Glauser, Verteidiger: „Ich freue mich sehr darauf, in einem Jahr nach Freiburg zu wechseln. Das sportlich Projekt des Vereins hat mich überzeugt. Wie ich, strebt auch Gottéron danach, die Spitze zu erreichen. Bis dahin werde ich weiterhin für meinen aktuellen Verein das Maximum geben.“