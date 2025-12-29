Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Vertrag mit Tomas Schmidt wird in Weiden nicht verlängert
Blue Devils WeidenTransfers

Vertrag mit Tomas Schmidt wird in Weiden nicht verlängert

29. Dezember 20251 Mins read45
Share
Tomas Schmidt - © Elke Englmaier
Share

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Tomas Schmidt nicht verlängern.

Der 36-Jährige war im Oktober zur Stabilisierung der Defensive verpflichtet worden und stand seither in mehreren Partien für die Oberpfälzer auf dem Eis.

Die Blue Devils bedanken sich bei Tomas Schmidt für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private wie sportliche Zukunft alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1043
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Adler bestätigen: Uba geht, Bicker kommt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Adler MannheimLöwen FrankfurtTransfers

Adler bestätigen: Uba geht, Bicker kommt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können einen Ab- und einen Zugang...

By29. Dezember 2025
Eisadler DortmundTransfers

Eisadler verpflichten einen weiteren Finnen!

Dortmund. (PM Eisadler) Kurz nach Weihnachten und rechtzeitig zum Start in das...

By29. Dezember 2025
Hannover ScorpionsTransfers

Ryan Olsen hat einen neuen Klub gefunden

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach dem 6:3 Auswärtssieg in Herne haben die Scorpions...

By29. Dezember 2025
EV Lindau IslandersTransfers

EV Lindau Islanders und Kazuki Lawlor lösen Vertrag einvernehmlich auf

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders und Verteidiger Kazuki Lawlor, japanischer Nationalspieler,...

By29. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten