Vertrag mit Tomas Schmidt wird in Weiden nicht verlängert

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Tomas Schmidt nicht verlängern.

Der 36-Jährige war im Oktober zur Stabilisierung der Defensive verpflichtet worden und stand seither in mehreren Partien für die Oberpfälzer auf dem Eis.

Die Blue Devils bedanken sich bei Tomas Schmidt für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private wie sportliche Zukunft alles Gute.

