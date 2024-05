Vertrag mit neuem Verteidiger in Rosenheim ist fix! – „Bringt sehr viel DEL-Erfahrung mit und ist defensiv ein absolut Top Mann“

Rosenheim. (PM Starbulls) Der 31-jährige Routinier und Kapitän Pascal Zerressen aus Bietigheim wird in der kommenden Saison für die Starbulls Rosenheim auf dem Eis...

Die Kaderplanungen der Starbulls Rosenheim sind bereits weit fortgeschritten. Auf der Wunschliste der Grün-Weißen stand jedoch noch eine Defensivkraft mit viel Erfahrung. Mit Pascal Zerressen kann nun auch hier ein Haken gesetzt werden.

Der in Krefeld ausgebildete Verteidiger kann mittlerweile auf knapp 500 DEL-Spiele zurückblicken. In der vergangenen Saison in Bietigheim, in welcher er sogar das „C“ auf der Brust getragen hat, kam der Verteidiger in 59 Spielen mit zwei Toren und 14 Torvorlagen auf insgesamt 16 Scorerpunkte. Er wird jedoch auch durch seine Routine viel Sicherheit in die Rosenheimer Verteidigung bringen können.

Fehlendes Puzzlestück gefunden

Christian Hötzendorfer, Vorstand der Starbulls Rosenheim, über die Verpflichtung des 31-jährigen Verteidigers: „Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen, stabilen DEL-Verteidiger, der auch Größe mitbringt. Er beherrscht das Aufbauspiel, ist System gewohnt und daher erwarte ich, dass er unserer Defensivstruktur guttut. Durch seine Größe hat er beim Spiel an der Bande definitiv Vorteile und auch seine gute Reaktionsfähigkeit in der defensiven Zone haben ihm letztlich zu fast 500 Einsätzen in der DEL verholfen.“

Wichtige Führungsqualitäten

„Pascal ist ein wichtiger Spieler für uns. Er bringt sehr viel DEL-Erfahrung mit und ist defensiv ein absolut Top Mann“ so Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim. „Zudem bringt er einiges an Führungsqualitäten mit in den Kader. Gerade unserer relativ jungen Defensive tut das sicherlich sehr gut. Pascal wird der Mannschaft sowohl auf dem Eis und in der Kabine weiterhelfen.“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Tor: Autio (AL)

Verteidigung: Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Möchel, Tiffels, Vollmayer, Zerressen

Sturm: Ewanyk, Handschuh (U24), Hauner, Kuqi (U24), Laub, Nirschl, Sarault (AL), Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21),