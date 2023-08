Vertrag in Omsk vorzeitig aufgelÃ¶st – „HochkarÃ¤ter“ Corban Knight wechselt zum SCB

Artikel anhören Der SC Bern freut sich über die Verpflichtung von Corban Knight. Sportchef Andrew Ebbett bezeichnet den 32-jährigen Kanadier als «einen der besten...

Der SC Bern freut sich über die Verpflichtung von Corban Knight.

Sportchef Andrew Ebbett bezeichnet den 32-jährigen Kanadier als «einen der besten Mittelstürmer im europäischen Clubeishockey».

Knight spielte bis 2019 in Nordamerika, sammelte in der AHL in 327 Partien 189 Punkte und kommt auf 52 NHL-Spiele (Calgary, Florida, Philadelphia).

Danach wechselte der Kanadier zu Barys Astana und später zu Omsk. In der KHL gehörte Knight zu den prägenden Spielern. Er gewann 2021 mit Omsk die Meisterschaft und wurde 2022 als ausländischer Stürmer mit den meisten Punkten (48) ausgezeichnet. Insgesamt hat Knight in 278 KHL-Partien 84 Tore und 112 Assists erzielt. Für das Team Canada stand er 2022 an den Olympischen Spielen im Einsatz.

Aus persönlichen Gründen hat Knight seinen Vertrag in Omsk vorzeitig aufgelöst. Nun unterschrieb der Stürmer in Bern einen Einjahresvertrag. Andrew Ebbett sagt: «Corban Knight hat grosse Qualitäten und macht die Spieler um sich herum besser. Mit seiner Verpflichtung können wir den Abgang von Oscar Lindberg optimal kompensieren.» Knight wird in Bern die Nummer 19 tragen.

