Vertrag fÃ¼r Tobi Kircher (26) – MittelstÃ¼rmer geht in seine vierte Saison unter der Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Verantwortlichen des SC Riessersee haben aktuell alle Hände voll zu tun, einher geht damit die nächste Vertragsverlängerung. Tobias Kircher hat...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Verantwortlichen des SC Riessersee haben aktuell alle Hände voll zu tun, einher geht damit die nächste Vertragsverlängerung.

Tobias Kircher hat für die kommende Saison seine Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt und geht somit in seine vierte Spielzeit unter der Zugspitze. In der Vergangenheit war der 26jährige des Öfteren vom Verletzungspech verfolgt, in der Saison 2020/21 kam der gebürtige Starnberger gerade einmal auf acht Einsätze. „Er muss einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen und hart arbeiten. Im Team kann er verschiedene Rollen übernehmen. Er ist ein guter Spieler und ich bin froh, dass er bleibt. Wir erwarten von jedem im Team, dass sie sich individuell verbessern und damit das gesamte Team besser machen.“ so der Headcoach des SC Riessersee, Pat Cortina.

Der gebürtige Starnberger kam in der abgelaufenen Saison auf 41 Einsätze im Trikot des SC Riessersee und verbuchte dabei 20 Scorerpunkte. Enttäuschung schlägt beim Mittelstürmer noch durch, wenn es um das frühe Saisonende geht: „Natürlich verarbeitet man das Ausscheiden mit der Zeit, aber es ist schon bitter wenn du weißt, dass Hannover schlagbar gewesen wäre und du jetzt in der Sommerpause bist, anstatt noch auf dem Eis zu stehen.“ betont Tobias Kircher.

Nach der Saison ist allerdings auch wieder vor der Saison und die Vorfreude auf das Kommende steigt beim 26jährigen: „Im Sommer werde ich hauptsächlich in Garmisch sein und mich auf die neue Saison vorbereiten. Garmisch ist meine Heimat, ich habe hier noch viel vor und freue mich auf den gemeinsamen Weg.“

Aktueller Kader 2022/23:

Tor:

Verteidigung: Simon Mayr, Felix Linden

Offensive: Marlon Wolf, Sam Verelst, Tobias Kircher

Trainer: Pat Cortina