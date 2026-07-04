Vertrag bis 2031: Alexander Iakovenko kehrt zum EHC Biel zurück – Langfristige Verstärkung für die Defensive

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verstärkt seine Defensive mit einem bekannten Gesicht.

Alexander Iakovenko kehrt zu den Seeländern zurück und hat einen Vertrag über fünf Jahre bis zum Ende der Sai-son 2030/31 unterzeichnet.

Der 27-jährige Verteidiger kennt den Club bestens und hat bereits mehrere Saisons im Dress des EHC Biel absolviert. Mit seinem ausgezeichneten Stellungsspiel, seiner Spielintelligenz und seiner Verlässlichkeit in der Defensive hat er sich in Biel einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Mit der langfristigen Verpflichtung setzt der EHC Biel bewusst auf Kontinuität und Planungssicherheit. Der Club ist überzeugt, dass Alexander Iakovenko sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen wird.

Ein weiterer Aspekt der langfristigen Zusammenarbeit ist die Perspektive, dass Alexander Iakovenko voraussichtlich in rund zwei Jahren die Voraussetzungen für den Erhalt des Schweizer Bürgerrechts erfüllen wird. Damit würde er künftig nicht mehr das Ausländerkon-tingent der National League beanspruchen – ein zusätzlicher strategischer Vorteil für die langfristige Kaderplanung des EHC Biel.

Martin Steinegger, General Manager des EHC Biel: «Alexander hat bei seinem ersten Engagement in Biel einen hervorragenden Eindruck hinter-lassen – sportlich wie auch menschlich. Wir kennen seine Qualitäten sehr genau und freuen uns, dass wir ihn für die kommenden Jahre wieder für den EHC Biel gewinnen konnten. Er identifiziert sich mit unserem Weg und wird unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Härte verleihen. Der langfristige Vertrag ist Ausdruck unseres Vertrauens in Alexander und unserer Überzeugung, dass er sportlich noch Entwicklungspotenzial besitzt. Gleichzeitig er-öffnet uns die realistische Perspektive einer späteren Einbürgerung zusätzliche Möglichkei-ten in unserer langfristigen Kaderplanung. Für uns ist dies eine Investition in die Zukunft des EHC Biel.»

Der EHC Biel heisst Alexander Iakovenko herzlich zurück in Biel willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alexander Yakovenko @ Elite Prospects

393 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro