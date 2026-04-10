Vertrag bis 2027: Bobby Lynch bleibt ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach den Verteidigern Keaton Thompson und Janik Möser können die Grizzlys nun auch eine Vertragsverlängerung im Angriff vermelden.

Bobby Lynch bleibt den Niedersachsen erhalten und hat sein Arbeitspapier um ein Jahr bis 2027 verlängert.

Mit der Erfahrung von 149 Partien in der AHL (24 Tore, 27 Vorlagen) wechselte Lynch 2023 in die KHL zu Torpedo Nizhny Novgorod. In 52 Partien verbuchte der US-Amerikaner neun Treffer und 14 Assists auf der Habenseite. Im zweiten Jahr kam Lynch, der nun ein Teamkollege von Keaton Thompson war, auf 28 Scorerpunkte (14 Tore, 14 Vorlagen).

Im vergangenen Sommer entschied sich der Rechtsschütze, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann, für einen Wechsel nach Wolfsburg. Nachdem er die ersten Partien angeschlagen verpasst hatte, etablierte sich Lynch nicht nur im Kader, sondern erarbeitete sich Stück für Stück eine größere Rolle im Team der Niedersachsen.

Vor allem in der Phase mit vielen Partien in kurzer Zeit zum Ende des Jahres 2025 scorte der 27-Jährige zuverlässig. In insgesamt 53 Begegnungen war der Angreifer, der vor allem im Powerplay zu den echten Waffen der Grizzlys gehörte, 13-mal selbst erfolgreich und an weiteren 20 Toren per Vorlage beteiligt.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir Bobby weiter an uns binden konnten. Wir planen mit ihm in der kommenden Saison auf dem Flügel, da seine Schnelligkeit und auch sein Schuss beeindruckend sind und er dort noch besser zur Geltung kommen wird. Es hat mich sehr beeindruckt, dass er trotz seiner 13 Tore sehr selbstkritisch war, da nicht nur er der Meinung ist, dass er im zweiten Jahr in unserer Liga noch mehr aus sich herausholen kann. Diese Überzeugung teilen wir uneingeschränkt, denn es gibt nur sehr wenige Spieler in unserer Liga, die mit solch einem ,Skillset‘ ausgestattet sind wie er“, kommentiert Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Julian Chrobot, Bobby Lynch (AL), Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.