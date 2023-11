Vertrag bis 2025! Neuer StÃ¼rmer fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben sich mit Mitch Wahl auf einen Vertrag für...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben sich mit Mitch Wahl auf einen Vertrag für diese und die nächste Spielzeit geeinigt.

Am Donnerstag wird der Deutsch-Amerikaner in Dresden eintreffen.

In der vergangenen Saison spielte der 33-jährige Mittelstürmer für Schwenningen in der DEL und bringt reichlich Erfahrung in das junge Dresdner Team. Für die Wild Wings und Bremerhaven hat er insgesamt 70 Spiele (12 Tore und 17 Vorlagen) in der DEL und für Crimmitschau und Kassel insgesamt 75 Spiele (28 Tore und 47 Vorlagen) in der DEL2 bestritten.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir hatten uns bereits im Frühjahr und Sommer mit Mitch beschäftigt. Damals lagen die finanziellen Vorstellungen jedoch zu weit auseinander, weshalb ein Transfer nicht zu realisieren war. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass nun eine Einigung erzielt werden konnte. Insbesondere mit seiner Erfahrung wird Mitch ein wichtiger Faktor für uns in einer alles andere als optimal laufenden Saison werden.“

Bevor Mitch Wahl vor vier Jahren erstmals in Deutschland spielte, sammelte er Erfahrungen in der Slowakei, Österreich, Schweden und Finnland.

Mitch Wahl, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich hatte das Glück in den letzten Jahren für viele interessante Clubs zu spielen. Die Meisterschaft in Österreich zu gewinnen ist definitiv ein Höhepunkt gewesen. Nun freue ich mich auf Dresden und die Herausforderung aus einer bislang unbefriedigenden Saison noch eine erfolgreiche Spielzeit werden zu lassen.“

Ausgebildet wurde der Rechtsschütze in den USA, wo er in insgesamt 226 ECHL-Spielen 74 Tore erzielen und 149 Vorlagen beisteuern konnte. Zudem hat er 83 AHL-Spiele mit 8 Toren und 17 Vorlagen vorzuweisen. Mit dem Team USA nahm er gemeinsam mit den NHL-Profis Ryan McDonagh, Kevin Shattenkirk und James van Riemsdyk an den U20-Weltmeisterschaften 2008 teil.

