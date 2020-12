Verteidigertalent von den Iserlohn Roosters wechselt ins Team der Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers haben sich noch einmal auf dem Transfermarkt bedient und einen jungen deutschen Defender unter Vertrag genommen. Der 23-jährige...

Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers haben sich noch einmal auf dem Transfermarkt bedient und einen jungen deutschen Defender unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige gebürtige Krefelder stand zuletzt bei den Iserlohn Rossters im LineUp, kam in dieser Saison aber per Förderlizenz beim Herner EV zum Einsatz.

Nach ersten Schritten auf dem Eis in seiner Heimatstadt Krefeld wechselte Schmitz in die Kaderschmiede nach Mannheim. Mit den dortigen Jungadlern gewann er – übrigens unter Trainer Frank Fischöder, welcher heute als Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers fungiert und im regelmäßigen Austausch mit Petri Kujala steht – drei Mal die Deutsche DNL-Meisterschaft. Nach einem ersten Jahr in der Oberliga in Duisburg und Halle ging es für den 1,91 Meter großen und 94 Kilo schweren Linksschützen nach Salzburg ins RB Hockey Juniors-Projekt, welches er für zwei Spielzeiten durchlief, bevor Iserlohn auf den Verteidiger aufmerksam wurde und ihn verpflichtete. Auf 21 DEL-Einsätze kam Schmitz in der abgelaufenen Saison am Seilersee.

„Als sich die Gelegenheit eines Engagements in der DEL2 hier in Bayreuth ergab, habe ich schnell zugesagt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun hier bin“, merkt man dem jungen Verteidiger seine Vorfreude auf den neuen Club und die Kollegen an.

Seine Aufgaben innerhalb des Teams sieht Schmitz, der als Stay-at-Home-Verteidiger gilt, eher defensiv ausgerichtet: „Ich bin fürs Tore verhindern zuständig. Hier liegt meine Priorität. Und natürlich möchte ich viel Eiszeit nehmen und dem Team so gut es geht helfen.“

Tobias Schmitz, der am gestrigen Montag mit seiner Lebensgefährtin und ihrem Hund erstmals nach Bayreuth gereist war, wird bereits am Mittwoch im Spiel gegen die Heilbronner Falken auflaufen.

„Angesichts der Situation um die Verletzungen einiger Akteure mussten wir noch einmal aktiv werden und etwas für die Kadertiefe, gerade in der Defensive, tun. Wir freuen uns, mit Tobias einen Spieler verpflichtet zu haben, den ich schon länger beobachtet hatte und der unser Abwehr ein Stück weit mehr Stabilität verleihen wird“, kommentiert Geschäftsführer Matthias Wendel die Verpflichtung.

Wagner weiter im Trikot der Tigers

Frantisek Wagner wird weiterhin im Sturm der Tigers auflaufen. Dabei einigte man sich mit dem 23-jährigen Flügelstürmer, der bisher acht Partien absolviert hat, zunächst auf ein Engagement, welches bis Ende Januar 2021 befristet sein wird. -av.

Falken gastieren zum Jahresabschluss im Tigerkäfig

Mit den Heilbronner Falken stellt sich am 30.12. um 20.00 Uhr ein Team in Bayreuth vor, welches durch die schwierigen Umstände und den daraus resultierenden Spielverlegungen in dieser Saison erst neun Partien absolvieren konnte und im Augenblick bereits acht Nachholtermine im Kalender für 2021 aufführen muss. Dabei erspielten sich die Mannen um den seit dieser Saison an der Bande verantwortlichen Michel Zeiter lediglich fünf Punkte und zieren im Augenblick das Tabellenende. Umso ärgerlicher für die Unterländer, die in der vorangegangenen Saison mit dem 4. Tabellenplatz die beste Platzierung seit Gründung der DEL2 erreicht hatten und sich direkt für die Playoffs qualifiziert hatten.

Dabei gingen die letzten fünf Partien allesamt glatt an die jeweiligen Gegner. Die letzten Punkte fuhr man am 29.11. auswärts gegen Crimmitschau ein. In eigener Halle konnte man bisher noch überhaupt keinen Punkt ergattern.

Mit Dylan Wruck steht aktuell der Liga-Topscorer der Vorsaison erwartungsgemäß mit 14 Punkten intern an der Spitze – gefolgt von Stefan Della Rovere, der mit 9 Toren Toptorjäger der Falken ist. Auf den Kontingentpositionen konnte man mit Stürmer Bryce Gervais und dem Defender Ian Brady zwei Nordamerikaner weiterverpflichten, die ihre Gefährlichkeit im Vorjahr bereits unter Beweis gestellt hatten und beide jenseits der 50-Punkte Marke angesiedelt waren. Neu im LineUp der Falken sind mit dem DEL2-erfahrenen Kanadier Matthew Neal (2 Punkte in 5 Spielen) und dem ungarischen Angreifer Aron Reisz (0 Punkte in 3 Spielen) zwei Offensivkräfte, die bisher sicherlich hinter den Erwartungen der Verantwortlichen zurückliegen dürfte. Auf den Positionen der Schlussmänner stehen mit dem erfahrenen Matthias Nemec, der seit 10 Jahren Zweitligaluft in Deutschland atmet, und dem 18-jährigen Goalie-Talent Arno Tiefensee – der per Förderlizenz über die Adler Mannheim bei den Falken zum Einsatz kommt, aktuell aber an der U20-WM in Kanada teilnimmt, zwei Jungs bereit, die mit Höchstleistungen einen großen Teil beitragen müssen, wollen die Heilbronner ähnlich erfolgreich agieren, wie in der nahen Vergangenheit. Hierzu müssen sich diese jedoch – bei Fangquoten weit deutlich unter 90% – noch steigern und auf ein ähnliches Niveau zurückkehren, wie in der Vergangenheit. Mit 189 Strafminuten (im Schnitt 21 Minuten pro Partie) und den wenigsten Spielen liegen die Falken im Ligavergleich mit Abstand auf dem letzten Platz.

Erschwerend hinzu kommt das aktuell schlechteste Penaltykilling der kompletten Liga.

Für die Tigers wird es darum gehen, die zuletzt ansteigende Form – nach den Siegen gegen Crimmitschau sowie Bad Nauheim und der eher unglücklichen Niederlag in Bad Tölz – zu bestätigen und ins neue Jahr mitzunehmen. Dabei wird man mit ähnlicher Personaldecke, wie zuletzt in Bad Tölz antreten. Aus Nürnberg wird keine Verstärkung kommen können, da die Ice Tigers selbst ein Heimspiel bestreiten. Neu dabei sein wird – neben dem bereits kürzlich gemeldeten Neuzugang Lukas Mannes – Tobias Schmitz, welcher der Defensive weitere Stabilität und Entlastung verleihen soll.

-av-