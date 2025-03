Verteidigertalent vom EHC Freiburg wechselt nach Wolfsburg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben einen jungen und talentierten Verteidiger langfristig unter Vertrag genommen.

Leo Hafenrichter (20) wird in den kommenden beiden Spielzeiten das Trikot der Niedersachsen tragen.

Der gebürtige Nürnberger spielte in der vergangenen Saison für den EHC Freiburg in der DEL2. Dort erhielt er viel Spielzeit und konnte in 52 Partien einen Treffer und drei Vorlagen verbuchen. Seine ersten Schritte in der Deutschen Eishockey Liga machte der Rechtsschütze bereits in der Saison 2020-2021 bei den Kölner Haien. Für die Rheinländer absolvierte der U20-Nationalspieler seine bislang einzigen beiden Partien in der höchsten deutschen Spielklasse.

Leo Hafenrichter wird bei den Grizzlys Wolfsburg die Trikotnummer 29 erhalten.

„Leo hat trotz seines jungen Alters schon sehr viel Erfahrung in der DEL2 sammeln können. Wir sehen in ihm großes Potential und wollen in den kommenden Jahren gemeinsam seine sportliche Entwicklung vorantreiben, ihn fordern und fördern und fest in unseren Kader integrieren“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl

Stürmer: Lucas Dumont, Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

