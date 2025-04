Verteidiger verlÃ¤sst die Sharks

Kempten. (PM ESC) Er war die sprichwörtliche Wand in der Verteidigung des ESC in den vergangenen 3 Spielzeiten. An ihm kam kaum ein gegnerischer...

Kempten. (PM ESC) Er war die sprichwörtliche Wand in der Verteidigung des ESC in den vergangenen 3 Spielzeiten. An ihm kam kaum ein gegnerischer Stürmer vorbei, mit seiner körperlichen Präsenz brachte er viele Gegner zur Verzweiflung. Nach drei Jahren im Trikot der Sharks ist nun Schluss und es trennen sich die Wege. Kröber wird sich einem Verein in der Landesliga anschließen. Wir bedanken uns bei Pascal für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.

