Verteidiger Trappmann bleibt in FÃ¼rstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Mit dem 27 Jahre alten Verteidiger Timm Trappmann bleibt ein erfahrener Mann im Kader des EV Fürstenfeldbruck. In der Abwehr des...

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Mit dem 27 Jahre alten Verteidiger Timm Trappmann bleibt ein erfahrener Mann im Kader des EV Fürstenfeldbruck.

In der Abwehr des EVF gehört Trappmann neben Tizian Ravensberg bereits zu den alten Hasen.

Trainer Maxi Helling ist froh, neben vielen aufstrebenden Verteidigern auch Spieler wie Trappmann im Kader zu wissen. „Als zweitältester Verteidiger hat er ganz klar eine Führungsrolle im Team“, sagt Helling. „Allein schon dadurch, dass er bei uns auf dem Eis ist, hilft er den Jüngeren, die sich bei ihm einiges abschauen können,“ sagt der EVF-Trainer. Trappmann gehört zu den verlässlichen Stützen des Teams: In der Vorsaison zählte er bei jedem einzelnen Punktspiel zum Kader. Er erzielte ein Tor und bereitete drei Treffer vor.

Auch Trappmann selbst kündigt vor der anstehenden Saison via ev-fuerstenfeldbruck.de an: „Ich möchte Verantwortung übernehmen und auch in schwierigen Spielsituationen Ruhe bewahren.“ Sowohl im Spiel als auch im Training ist es für Trappmann wichtig, konzentriert und fokussiert zu sein und gleichzeitig offen für Feedback zu bleiben. Das will er auch den jungen Spielern im Team vermitteln und ihnen außerdem helfen, bei allem Ernst und aller Anstrengung den Spaß am Eishockey nie zu vergessen.

Für sich selbst wünscht sich der Verteidiger, konstant auf hohem Niveau zu spielen. Solide Abwehrarbeit, gute Aufbaupässe und idealerweise auch das ein oder andere Tor sollen für eine erfolgreiche Saison des EVF in der Eishockey-Landesliga sorgen.