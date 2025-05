Verteidiger Thomas Nuss verlÃ¤ngert Vertrag bei den Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks freuen sich, bekannt zu geben, dass Verteidiger Thomas Nuss auch in der kommenden Saison das Trikot der Dreiflüsse Städter tragen wird.

Der 22-jährige Spieler und die Verantwortlichen des Vereins haben sich auf eine Verlängerung des Vertrags geeinigt.

Thomas Nuss wechselte zur Saison 2024/25 zu den Black Hawks. Seine Ausbildung durchlief Nuss beim Augsburger EV sowie im Nachwuchs des EV Landshut. Bereits in der Saison 2022/23 lief Nuss mit einer Förderlizenz in elf Spielen für die Passau Black Hawks auf. In der vergangenen Spielzeit stand er in 33 Partien auf dem Eis und erzielte dabei ein Tor und eine Vorlage.

„Thomas Nuss ist ein Spieler mit enormem Potenzial. Er ist extrem athletisch und körperlich top aufgestellt. Jetzt geht es darum, diese Stärke kontrollierter und cleverer im Zweikampf einzusetzen – besonders mit Blick auf die Strafzeiten der letzten Saison. Charakterlich ist er ein feiner Kerl, der sich voll mit unserem Standort identifiziert“, loben Trainer Petr Bares und Geschäftsführer Kevin Dierks die Qualitäten von Nuss.

„Ich freue mich, ein weiteres Jahr in Passau zu spielen. Wir haben eine gute Mannschaft und ich bin mir sicher, dass wir unsere Ziele in diesem Jahr erreichen können. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für ihr Vertrauen bedanken“, so Thomas Nuss nach seiner Vertragsverlängerung. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Sascha, Maul

