Verteidiger-Talent Jona Dannöhl (20) will in den kommenden Jahren weiter auf sein großes Ziel DEL hinarbeiten

Der gebürtige Essener durchlief in den letzten Jahren die Nachwuchsteams bei der Düsseldorfer EG. Erste Oberliga-Eiszeiten bei den Moskitos Essen und eine Teilnahme am Training des Düsseldorfer DEL-Teams motovieren den 20- jährigen weiter hart für sein Ziel DEL hinzuarbeiten. Wir sprachen mit ihm über seine Zukunftspläne.

Eishockey-Magazin (EM) / Jörg Reich (JR): . Deine Zeit im Nachwuchseishockey ist vorbei. Wie geht’s dir und wie würdest Du die vergangene Saison für dich persönlich bewerten?

Jona Dannöhl: Meine letzte Saison war sehr ereignisreich. Insgesamt kann ich aber definitiv sagen, dass es für mich ein toller und erfolgreicher Abschluss im Nachwuchs war.

E-M-J. R.: Welches Niveau würdest du dem U 20-Team der DEG aus der vergangenen Saison bescheinigen? Wie verlief die Saison 2022/2023 für das Team?

Jona Dannöhl: Dadurch, dass unsere Mannschaft wirklich jung war, sind wir zunächst ohne große Erwartungen in die Saison gestartet. Im Nachhinein können wir aber definitiv behaupten, dass wir uns extrem gut geschlagen haben und wir zu einem starken Team zusammengewachsen sind.

E-M-J. R.: Du hattest einige Einsätze in Essen in der Oberliga? Wie war das für dich?

Jona Dannöhl: Ich habe dort für mich viel lernen können und bin sehr dankbar für die Erfahrung. Leider war es durch die vielen Trainerwechsel eine Herausforderung für mich als jungen Spieler, mich jedes Mal aufs neue beweisen zu müssen. Dadurch gab es auch einige Spiele, in welchen ich nicht sonderlich viel Spielzeit bekommen habe.

E-M-J. R.: Worin siehst du die größten Unterschiede zwischen DNL U20 und Oberliga?

Jona Dannöhl: Man merkt einen deutlichen Unterschied im Bereich der Erfahrung. In der U20 wird wesentlich mehr gelaufen, allerdings fehlt hier häufig noch das Verständnis für Taktik. In den jüngeren Jahren fehlt oftmals noch die Erfahrung, wodurch das Spiel etwas hektischer werden kann. In der Oberliga werden dafür viele Laufwege durch strategische Spielzüge ersetzt.

E-M-J. R.: Die kommende Saison steht bevor. Wie geht es für dich weiter? Steht Club und Liga schon fest?

Jona Dannöhl: Leider habe ich bislang noch nichts festes. Aufgrund dessen, dass sich zudem noch drei Mannschaften aus der Oberliga abgemeldet haben, sind freie Plätze noch dazu vergleichsweise begrenzt verfügbar. Ich hoffe aber, zeitnah einen Vertrag unterschreiben zu können.

E-M-J. R.:Wie würdest du dich als Spieler beschreiben? Wo liegen deine Stärken?

Jona Dannöhl: Meine Stärke ist ganz klar das Skaten. Zudem bin ich ein Teamplayer mit einer guten Übersicht auf das gesamte Spiel. Ich versuche außerdem, mich immer für meine Mannschaft einzusetzen.

E-M-J. R.: Wie würdest du als junger Spieler die Entwicklung im Nachwuchs des Deutschen Eishockeys in den vergangenen Jahren insgesamt einstufen?

Jona Dannöhl: Man merkt deutliche Entwicklungen in der Nachwuchsarbeit. Es kommen immer wieder neue Trainingstechniken hinzu. Allerdings wird sich meiner Meinung nach ein wenig zu viel auf das Training als auf das Spielerische fokussiert. Außerdem wird trotz des Geldmangels überall versucht, das Beste herauszuholen.

E-M-J. R.: Die Nationalmannschaft war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Spürt man das als Nachwuchsspieler oder hat das im Alltag eher weniger eine Bedeutung?

Jona Dannöhl: Natürlich helfen die Erfolge der Mannschaft deutlich, den Sport populärer zu machen, was der gesamten Eishockeyszene zugutekommt. Für mich persönlich merke ich da im Alltag aber keinen allzu großen Unterschied.

E-M-J. R.: Welche Ziele verfolgst du im Eishockey langfristig, welche Liga traust du dir zu in Zukunft zu spielen?

Jona Dannöhl: Mein Ziel ist ganz klar die DEL. Darauf werde ich die nächsten Jahre hinarbeiten und bin mir sicher, dass ich in den kommenden Jahren dafür bereit sein werde. Dadurch, dass ich schon bei der DEL in Düsseldorf regelmäßig mittrainieren durfte, konnte ich hier einige Erfahrungen sammeln. Ich habe es für mich als Ziel gesetzt und werde stetig darauf hinarbeiten.

E-M-J. R.: Welchen Mitspielern aus der vergangenen Saison bei der DEG U 20 traust du eine Entwicklung bis zur DEL zu?

Jona Dannöhl: Ich würde es tatsächlich mehreren zutrauen. Spontan würde mir hier von den jüngeren Philipp Seidel einfallen. Er setzt sich als Verteidiger sehr ehrgeizig für sein Team ein, um Tore zu verhindern. Von den älteren ist ein Sprung in die DEL unter anderen Jakob Schuster zuzutrauen. Ich habe in den letzten Jahren kaum einen Spieler so hart für seine Ziele trainieren sehen, wie Ihn. Er agiert immer im Sinne des Teams und setzt sich dafür ein, als Mannschaft erfolgreich zu sein.

