Verteidiger-Paar verlÃ¤ngert beim ERSC

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga mit zwei weiteren Defensivspielern planen.

In dieser Woche haben Richard Stütz und Felix Feder ihren Vertrag bei den Löwen verlängert. Beide haben schon in der zurückliegenden Spielzeit mehrfach und sehr zuverlässig eine Verteidigungsreihe gebildet.

Der 37-jährige Richard Stütz, gebürtiger Tscheche aus Most, geht in seine vierte Saison bei den Wild Lions, nachdem er zuvor viele Jahre bei den Höchstadt Alligators in der Bayern- und Oberliga aktiv war. Er besticht durch seine Ruhe und Erfahrung, kassiert außerdem nur wenig Strafzeiten und ist auch durch sein Engagement im Nachwuchs ein wichtiger Mann beim ERSC. Richard Stütz wird wieder mit der Rückennummer 3 auflaufen.

Der 21-jährige Felix Feder ist gebürtiger Pegnitzer und kam von den Blue Devils Weiden zu den Löwen. Für ihn ist es die dritte Spielzeit im Löwen-Trkot. Trotz seiner Jugend zeigt er stabil gute Leistungen in der Defensive und setzt oft auch Akzente in der Offensive, denn er kam in der letzten Saison auf 7 Scorerpunkte bei lediglich 8 Strafminuten. Auch Felix behält sein Trikot mit der Rückennummer 76.

