Verteidiger Nummer vier fÃ¼r die Mighty Dogs

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Die Mighty Dogs haben den Vertrag mit Verteidiger Jona Schneider um ein Jahr verlängert. Der 22-jährige wird somit ab Sommer...

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Die Mighty Dogs haben den Vertrag mit Verteidiger Jona Schneider um ein Jahr verlängert.

Der 22-jährige wird somit ab Sommer in seine zweite Bayernliga-Saison für die Mighty Dogs gehen. Bislang absolvierte Jona Schneider insgesamt 51 Spiele in Deutschlands vierthöchster Spielklasse.

Jona hat sicherlich eine sehr durchwachsene Saison hinter sich. Es war schon fast wie verhext, dass er nie komplett sein wahres Potential abrufen konnte, obwohl er alles reingehauen hat. In „Normalform“ ist er ein absoluter Stabilitätsfaktor in den Abwehrreihen und seine Vertragsverlängerung entsprechend wichtig. So Steffen Reiser

Kurzsteckbrief

Geburtsdatum: 21.11.1997 in Haßfurt

Alter: 22 Jahre

Nationalität: Deutschland

Rückennummer: 71

Größe: 1,80 Meter

Gewicht: 70 kg

Position: Verteidiger

Bisherige Vereine:

2012 bis 2013: ERV Schweinfurt U16

2014 bis 2015: SG Schweinfurt/ Hassfurt U19

2015 bis 2016: ERV Schweinfurt U19

2015 bis 2018: ERV Schweinfurt

2018 bis 2019: EC Bad Kissingen

Leistungsdaten 2019/20

Bayernliga: 17 Spiele / Tore: 0 / Assists: 1

Die Mighty Dogs wünschen Jona Schneider weiterhin eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit bei uns in Schweinfurt.

Mit Tillmann Pfister verlässt hingegen ein Abwehrspieler die Mighty Dogs. Tillmann war erst im November zum Team gestoßen und wechselt nun in die Oberliga nach Erfurt. Der ERV Schweinfurt wünscht Tillmann bei seiner neuen Herausforderung alles Gute.