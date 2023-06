Verteidiger Noah Keller bleibt ein Füssener

Füssen. (PM EVF) 22 Jahre alt, Eigengewächs, Abwehrspieler. Der EV Füssen freut sich, dass Noah Keller auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des...

Füssen. (PM EVF) 22 Jahre alt, Eigengewächs, Abwehrspieler. Der EV Füssen freut sich, dass Noah Keller auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des EVF tragen wird.

Nach seiner Rückkehr aus Kempten konnte der talentierte Defender immer wieder zeigen, dass auch in der Oberliga auf ihn Verlass ist. Die positive Entwicklung des Linksschützen ist dabei noch nicht abgeschlossen, das nächste Ziel ist nun der Schritt zum Stammspieler im schwarz-gelben Kader.

Das gelang auch schon seinen Brüdern Marius und Kilian, letzterer startete ja sogar eine erfolgreiche Profi-Karriere. Auch Noah spielte als gebürtiger Füssener im Nachwuchsbereich des EVF hochklassig. Schüler-Bundesliga, dann vier Jahre DNL im Verein, ehe er in der ersten Mannschaft zu seinem ersten Oberliga-Einsatz kam. 2020 wechselte das Talent dann aber eine Liga tiefer, in Kempten erfolgte der endgültige Sprung in den Seniorenbereich.

Zur letzten Spielzeit absolvierte Noah ein Try-Out beim EVF und konnte dort so überzeugen, dass er unter Vertrag genommen wurde. Insgesamt bestritt er bislang 45 Partien für den Eissportverein und soll auch in der kommenden Saison sein Potential in der Füssener Defensive ausspielen. Dabei liegen die Stärken des Verteidigers klar in der Defensive und im Körperspiel.

Statement von Jörg Noack: „Es freut mich, dass Noah unserer Verteidigung in der kommenden Saison treu bleibt. Der Übergang von der Bayernliga zur Oberliga war für ihn in der letzten Saison anfangs eine Herausforderung. Trotzdem hat er sich vom ersten Tag an mit seinem Charakter unersetzlich in der Mannschaftskabine gemacht. Ich sehe in Noah noch Entwicklungspotenzial und bin zuversichtlich, dass er sich in der kommenden Saison einen festen Platz in der Mannschaft erkämpfen kann. Mit seinem hundertprozentigen Einsatz und seiner Bereitschaft, die Schüsse des Gegners buchstäblich zu „fressen“, zeigt er sich besonders in Unterzahl als äußerst wertvoll. Wir sind froh, dass er als Eigengewächs unseren Weg beim EVF mit uns geht.“

Auch Noah hat eine Mitteilung zu seiner Verlängerung: „Für mich war schnell klar, dass ich erneut meine Zusage für den EV Füssen geben würde. Mit Ausnahme von zwei Spielzeiten in Kempten spiele ich bereits seit der Laufschule für den EVF. Darüber hinaus ist es für mich immer wieder eine Ehre, für meinen Heimatverein aufzulaufen und das Füssener Trikot zu tragen. Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause und freue mich darauf, euch wieder am Kobelhang zu begrüßen, wenn es wieder heißt ‚Auf geht’s Fiassa!‘“

Steckbrief Noah Keller

Geburtsort: Füssen

Alter: 22 Jahre

Nachwuchs: Füssen

Oberliga: 45 Spiele für den EVF

