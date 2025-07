Verteidiger Nicolas Jentsch bleibt beim EVF

Füssen. (PM EVF) 22 Jahre alt, aber bereits über 200 Spiele in der Oberliga absolviert.

Eigengewächs, das von den ersten Schritten auf dem Eis an nur das Trikot des EV Füssen getragen hat. Und ein Vertreter des Füssener Weges, Eishockey mit Beruf zu verbinden. Nicolas Jentsch ist ein weiterer heimischer Spieler, der auch in der nächsten Saison bei seinem Heimatverein aktiv sein wird. Dabei geht er bereits in seine sechste komplette Spielzeit in der ersten Mannschaft.

Die letzte Saison verlief sicherlich nicht zu 100 Prozent so, wie sich das der 1,87 Meter große Verteidiger vorgestellt hat. Doch das traf auf die schwarz-gelbe Abwehr allgemein zu und so verwundert es nicht, dass Nicolas mit großem Elan die kommende Spielzeit angreifen wird. Als großgewachsener Defender kann er auch sehr körperbetont spielen und ist zudem mit einem sehr guten Schuss ausgestattet.

Seine Stärken zeigte es bereits im Nachwuchs, wo er hochklassig gefordert wurde und immer zu den Leistungsträgern zählte. Bis zum Füssener DNL-Team, aus welchem er dann den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Hier debütierte er im ersten Jahr nach dem Aufstieg aus der Bayernliga und entwickelte sich seitdem zu einer festen Größe. Im Vorjahr konnte Nicolas 47 Partien bestreiten und kam dabei auf vier Treffer und drei Vorlagen. Die körperliche Komponente brachte 83 Strafminuten mit sich.

Statement Nicolas Jentsch: „Rückblickend kann man mit der letzten Saison grundsätzlich zufrieden sein. Wir hatten sowohl starke Phasen als auch schwierige Momente, aber insgesamt haben wir als Team vieles richtig gemacht. Für die neue Spielzeit nehme ich mir vor, mit der Mannschaft in jedem Spiel unser bestes Hockey auf das Eis zu bringen. Unser Ziel ist es, konstant auf hohem Niveau zu spielen und am Ende die direkte Qualifikation für die Playoffs zu schaffen. Auch persönlich möchte ich hart an mir arbeiten und meinen Beitrag leisten, damit wir gemeinsam als Mannschaft den nächsten Schritt nach vorn machen können.“

Statement Vorstand Jörg Noack: „Nicolas ist ein echtes Eigengewächs und trägt das Füssener Trikot nun schon seit fünf Jahren in der ersten Mannschaft. Spieler wie er sind das Fundament unseres Weges – verwurzelt im Verein, engagiert, bodenständig und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn die vergangene Saison für unsere Defensive insgesamt herausfordernd war, sehen wir in Nicolas einen Spieler, der durch harte Arbeit und Charakter überzeugt. Er hat im Sommer gezeigt, wie konsequent er an sich arbeitet – und wir sind sicher, dass er mit dieser Einstellung auch in der neuen Saison wieder einen Schritt nach vorn machen wird. Nicolas steht wie kaum ein anderer für unseren Füssener Weg: Leistungssport mit beruflicher Entwicklung zu verbinden. Er arbeitet bei unserem langjährigen Partner iwis smartconnect in Rieden und lebt damit genau das Modell, das wir jungen Spielern im Verein ermöglichen wollen – Eishockey auf hohem Niveau und gleichzeitig eine solide Perspektive fürs Leben. Wir freuen uns, weiterhin auf ihn zählen zu können. Denn wenn jemand zeigt, wie nachhaltige Entwicklung aus dem eigenen Nachwuchs aussehen kann, dann ist es Nicolas.“

