Verteidiger mit Offensivtouch: Eispiraten Crimmitschau vergeben ihre dritte Importlizenz

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau dürfen einen spannenden Neuzugang für den Defensivverbund vermelden: Der kanadische Verteidiger Adam McCormick wechselt von den Rockford IceHogs aus der AHL nach Westsachsen und besetzt bei den Eispiraten die dritte Importstelle.

Der 25-Jährige wagt damit erstmals den Sprung nach Europa und wird fortan das Jersey mit der Nummer 7 tragen.

„Mit Adam bekommen wir einen Verteidiger, der auch offensive Akzente setzen wird. Er hat den Blick für das Spiel und die Fähigkeit, gute Aufbaupässe zu spielen“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

„Mein Ziel für diese Saison ist es, viele Spiele gewinnen und auch den europäischen Lebensstil zu genießen. Außerdem habe ich gehört, dass die Fans und die Gemeinschaft in Crimmitschau etwas Besonderes sind. Ich freue mich darauf, die Energie im Stadion zu sehen, die sie mitbringen“, sagt Neuzugang Adam McCormick.

McCormick wurde am 25. Juni 2000 in Woodstock, New Brunswick geboren, durchlief mit den Cape Breton Eagles und den Acadie-Bathurst Titan zunächst die Québec Major Junior Hockey League (QMJHL) und trug anschließend über mehrere Jahre das Trikot der University of New Brunswick in der kanadischen USports. Neben dem Gewinn mehreren Meisterschaften, avancierte der Abwehrmann 2024 zum Verteidiger mit den meisten Assists (33) und spielte sich stetig in das All Star-Team der Hochschulliga.

Nachdem der Kanadier bereits 2018 am Development Camp der Dallas Stars aus der NHL teilnahm, gelang ihm in der vergangenen Saison schließlich der Sprung in den Profibereich, wo er in der American Hockey League (AHL) neun Spiele für die Rockford IceHogs, dem Farmteam der Chicago Blackhawks, absolvierte. Parallel sammelte McCormick Spielpraxis bei den Indy Fuel in der East Coast Hockey League (ECHL). Dort kam der 1,80 Meter große Linksschütze in 37 Partien zum Einsatz, verbuchte dabei 2 Tore und 13 Assists und sorgte so auch auf dem europäischen Markt für Aufsehen.

Der talentierte Defensivmann stand zuletzt nämlich auch im Fokus mehrerer Clubs aus der DEL, entschied sich nun aber bewusst für den Schritt zu den Eispiraten Crimmitschau in das deutsche Eishockey-Unterhaus. In der DEL2 soll McCormick sein großes Potenzial unter Beweis stellen und eine tragende Rolle im Defensivverbund der Westsachsen übernehmen.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Kevin Reich, Christian Schneider

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Adam McCormick (AL), Ole Olleff, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Dylan Wruck, Vinny Saponari, Ladislav Zikmund (AL), Denis Shevyrin, Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

