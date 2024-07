Verteidiger mit GardemaÃŸen kommt aus Schwenningen zu den Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Verteidigter Marlon D´Acunto verpflichtet. Der 19jährige wechselt vom Schwenninger ERC in die Dreiflüsse Stadt. Der...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Verteidigter Marlon D´Acunto verpflichtet.

Der 19jährige wechselt vom Schwenninger ERC in die Dreiflüsse Stadt. Der 189cm große und 91kg schwere Verteidiger hat sein Handwerkszeug in den Nachwuchsabteilungen des Schwenninger ERC und den Jungadler Mannheim erlernt. D´Acunto lief für beide Vereine in der DNL U20 Mannschaft auf. Insgesamt 83 Spiele (21 Scorerpunkte) absolvierte Marlon D´Acunto in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse. Bei den olympischen Jugend-Spielen 2020 in Lausanne holte D´Acunto beim Drei-gegen-Drei Turnier die Bronzemedaille. In Passau steht für den aufstrebenden Defender nun die erste Station im Seniorenbereich an.

„Marlon ist ein junger deutscher Spieler, der jetzt in sein erstes Profijahr geht. Klar ist, dass Marlon das beste Ausbildungsprogramm im Nachwuchs durchlaufen hat, insbesondere bei den Adler Mannheim.

Ich bin überzeugt das wir die richtige Wahl mit Marlon getroffen haben und das Marlon den nächsten Schritt im Seniorenbereich macht. Es freut mich unglaublich das Marlon sich für uns entschieden hat und wir einen Verteidigertyp bekommen, den wir gesucht haben“. verrät der sportliche Leiter und Trainer Thomas Vogl zur jüngsten Neuverpflichtung.

„Ich habe schon viele gute Sachen über Passau und das Eishockey hier gehört und freue mich sehr auf meine erste Saison im Profibereich. Ich kann es kaum erwarten endlich in die Saison zu starten“. erzählt Marlon D´Acunto nach seinem Wechsel zu den Passau Black Hawks.

Erleben Sie Neuzugang Marlon D´Acunto und die Passau Black Hawks live in der Eis-Arena Passau. Die Saisonkarten sind bereits ab 99 € erhältlich und können auf der Homepage (www.blackhawks-passau.de) bestellt werden. -czo

Kader – Saison 2024/25

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Maximilian Otte, Patrick Geiger, Daniel Maul, Marc Sauer, Thomas Nuss, Marlon D´Acunto

Angriff: Jakub Cizek (TK), Nicolas Sauer, Benedikt Böhm, David Seidl, René Röthke, Sascha Maul, Elias Rott, Andrew Schembri, Moritz Serikow, Jonas Stern, Arturs Sevcenko (TK)