Verteidiger Maximilian Otte bleibt ein EisbÃ¤r

Hamm. (PM Eisbären) Kurz vor Saisonbeginn meldet unser sportlicher Leiter eine weitere Vertragsverlängerung.

Der 23-jährige Maximilian Otte konnte im Try Out überzeugen und komplettiert die Verteidigung der Hammer Eisbären. Max wird mit der Rückennummer #10 in der kommenden Saison 2022/2023 auflaufen. Otte stammt aus der Nachwuchsschule der Iserlohn Roosters, spielte in der Saison 2020/2021 für die Selber Wölfe, bevor er in der letzten Saison zu uns an den Maxipark wechselte.

„Mit der Verpflichtung von Max schließen wir vorerst die Kaderplanung ab und starten mit dem aktuellen Kader in die neue Saison. Jedoch beobachte ich weiterhin den Spielermarkt, um evtl. nochmals zu reagieren.“, so unser sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder über die Vertragsverlängerung.

Aktueller Kader Hammer Eisbären 2022/23:

Tor:

#21 Sebastian Wieber

#31 Max Licht

#96 Daniel Filimonow

Verteidigung:

#9 Lennart Esche

#10 Maximilian Otte

#37 Tim Marek

#55 Samuel Dotter

#70 Mike Ortwein

#83 Marcus Gretz

#92 Michal Spacek

Sturm:

#3 Gianluca Balla

#8 Pascal Pinsack

#14 Kevin Trapp

#17 Corvin Rosenthal

#19 Thomas Lichnovsky

#24 Daniel Reichert

#26 Kevin Lavallee

#34 Mitch Limböck

#29 Chris Schutz

#90 Artur Tekgaev

#95 Kyle Brothers

Coach: Jeff Job

sportl. Leiter: Ibrahim Weissleder