Verteidiger Markus Eberhardt verstÃ¤rkt die Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und können mit Markus Eberhardt einen namhaften Neuzugang für die Defensive präsentieren.

Der 31-jährige Verteidiger zählt seit Jahren zu den konstantesten und effektivsten Defensivspielern der Oberliga und bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit nach Erding.

Eberhardt wurde in Stuttgart geboren und durchlief die Nachwuchsabteilungen des SC Bietigheim-Bissingen sowie des SC Riessersee. Bereits in jungen Jahren sammelte er internationale Erfahrung in den U16- und U17-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. Seitdem führte ihn seine Karriere unter anderem zum SC Riessersee, den Heilbronner Falken, dem EV Landshut und den Tölzer Löwen – allesamt Teams der DEL2. In den vergangenen beiden Spielzeiten lief er für die Blue Devils Weiden und die Hannover Scorpions in der Oberliga auf und zählte dort zu den Führungsspielern. In der abgelaufenen Saison kam er auf 40 Hauptrundenspiele und erzielte dabei 30 Scorerpunkte; in den anschließenden Playoffs folgten weitere 11 Punkte in 19 Partien.

Sportlicher Leiter David Whitney zeigt sich äußerst zufrieden mit der Verpflichtung: „Mit Markus haben wir für unsere Abwehr eine enorme Verstärkung gewonnen. Er wird uns auf und neben dem Eis weiterhelfen. Mit seiner Erfahrung, seiner physischen Art Eishockey zu spielen, dürfte er der Verteidigung die nötige Stabilität verleihen. Wir freuen uns, dass er sich – obwohl er weitere Angebote hatte – für uns entschieden hat.“

Mit einer Größe von 1,78 Metern und einem Spielgewicht von 86 Kilogramm bringt Eberhardt die nötige Physis mit. Gleichzeitig verfügt er über Spielintelligenz, Führungsqualitäten und eine professionelle Einstellung, die ihn zu einem wichtigen Baustein im Kader der Gladiators machen dürften.

