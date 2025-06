Verteidiger Lukas Bender wechselt von den Scorpions zu den Islanders

Lindau (EVL) Den EV Lindau Islanders ist es gelungen den jungen Verteidiger Lukas Bender von den Hannover Scorpions zu verpflichten.

Vom Playoff-Finalisten aus der Oberliga Nord wechselt der talentierte Verteidiger nun an den Bodensee und wird dort mit der Nummer 4 in der Defensive sein Können unter Beweis stellen.

Um mehr Spielpraxis zu sammeln, war Lukas Bender schon in der Saison 2023/2024 neun Spiele per Förderlizenz von den Ravensburg Towerstars bei den EV Lindau Islanders im Einsatz und überzeugte die Verantwortlichen dort mit seinem starken Defensivverhalten. Im Anschluss der Saison wollten die Islanders den jungen Verteidiger schon im Sommer 2024 verpflichten, dieser entschied sich aber für ein Engagement in der Oberliga Nord bei den Hannover Scorpions. Nun zieht es ihn aber wieder in den Süden, weshalb die Islanders durch den nie abgerissenen Kontakt nicht lange überlegten, Bender nun zu verpflichten Am Bodensee ist man überzeugt davon, dass Bender dort einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gehen kann. „Der Kontakt zu Lukas ist nie abgebrochen, weshalb wir recht früh mit ihm ins Gespräch gehen und ihm unsere Pläne mit ihm vorstellen konnten. In seinen wenigen Spielen die er hier als Förderlizenzspieler absolviert hat, konnte er mit seinem Talent auf sich aufmerksam machen“, so der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Wir sehen in Lukas einen defensiv sicheren, spielstarken Verteidiger, der mit uns den nächsten Schritt gehen wird.“

Der 22 Jahre alte Verteidiger, erlernte das Eishockeyspielen in seiner Geburtsstadt Mannheim. In der Kaderschmiede der Adler Mannheim durchlief er bei den Jungadlern alle Nachwuchsmannschaften und wusste schon dort zu überzeugen. In der Saison 2022/2023 durfte Bender dann bei den Heilbronner Falken, dem Kooperationspartner der Adler, erstmals DEL2-Luft schnuppern und absolvierte vier Spiele für Heilbronner. Nach dieser Spielzeit wechselte Bender dann zu den Ravensburg Towerstars, wo er zunächst eine Förderlizenz für Memmingen hatte, dort aber nicht entsprechend Spielzeit bekam, weshalb man diese auf die Islanders umschreiben ließ. In Lindau fügte sich Bender ohne große Anlaufschwierigkeiten in einer wilden Schlussphase der Saison ins Team ein. Mit den Hannover Scorpions erreichte Lukas Bender im April das Finale der Oberliga-Playoffs. Dort wurde er mit dem Verein aus der Wedemark, in einem dramatischen Spiel 7, knapp Playoff-Zweiter hinter den Bietigheim Steelers, die dann als Meister in die DEL2 aufstiegen.

Kaderstatus 2025|2025 zum 06.06.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS),

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Lukas Bender (neu: Hannover Scorpions / OLN), Kazuki Lawlor (neu: KH Torun / POL) Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV