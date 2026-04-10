Verteidiger Lukas Bender verlängert seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders geben die Vertragsverlängerung von Verteidiger Lukas Bender um eine weitere Spielzeit bekannt.

Der 22 Jährige, der im Sommer 2025 von den Hannover Scorpions an den Bodensee wechselte, bleibt somit auch in der Saison 2026/2027 ein wichtiger Bestandteil der Lindauer Defensive.

Bender ist in Lindau kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2023/2024 stand der hochgewachsene Verteidiger in neun Partien per Förderlizenz von den Ravensburg Towerstars für die Islanders auf dem Eis. Schon damals überzeugte er das Lindauer Trainerteam mit seinem ruhigen, abgeklärten Defensivspiel und seiner hohen Einsatzbereitschaft. Eine feste Verpflichtung kam jedoch nicht zustande, da Bender anschließend den Weg zu den Hannover Scorpions einschlug.

Der gebürtige Mannheimer hat seine Eishockeyausbildung in der renommierten Nachwuchsschmiede der Adler Mannheim erhalten. Bei den Jungadlern durchlief er sämtliche Nachwuchsteams und hinterließ schon früh einen starken Eindruck. In der Saison 2022/2023 sammelte er bei den Heilbronner Falken erstmals wertvolle Erfahrung in der DEL2 und absolvierte dort vier Spiele für den Kooperationspartner der Adler.

Im Anschluss wechselte Bender zu den Ravensburg Towerstars und erhielt zunächst eine Förderlizenz für Memmingen. Da er dort jedoch nur begrenzt Einsatzzeiten erhielt, wurde die Lizenz schließlich nach Lindau umgeschrieben – eine Entscheidung, die sich für beide Seiten schnell als goldrichtig erwies. Ohne nennenswerte Anlaufzeit fügte sich Bender in einer turbulenten Schlussphase der Saison nahtlos ins Team der Islanders ein.

Vor seinem Wechsel an den Bodensee feierte Bender mit den Hannover Scorpions einen großen sportlichen Erfolg. Im April 2025 erreichte er mit dem Team das Finale der Oberliga-Playoffs und musste sich erst in einem dramatischen Spiel 7 den Bietigheim Steelers geschlagen geben. Diese Erfahrungen prägten den jungen Verteidiger und machten ihn zu einem noch kompletteren Spieler.

In der abgelaufenen Saison stellte Bender seine Qualitäten dann in Lindau unter Beweis: 19 Scorerpunkte in 55 Spielen, dazu zahlreiche wichtige Aktionen in der eigenen Zone und eine stetige Leistungssteigerung zum Saisonende hin. Besonders im Endspurt war der Verteidiger häufig an Toren und Assists beteiligt und entwickelte sich zu einem verlässlichen Faktor auf dem Eis.

Die EV Lindau Islanders sind überzeugt, dass Bender dieses Niveau zum Start in die Saison 2026/2027 erneut abrufen und weiter ausbauen kann. Mit seiner Dynamik, Übersicht und der entsprechenden Entwicklungskurve soll er auch künftig eine tragende Rolle im Lindauer Defensivverbund spielen.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Lukas hat zu Beginn etwas Anlaufzeit gebraucht, ehe er in seinen gewohnten Spielrhythmus gefunden hat. Zum Ende der Saison hin hat er bewiesen wozu er im Stande ist. Gemeinsam wollen wir darauf aufbauen und ich bin überzeugt davon das Lukas noch einiges mehr an Potential besitzt. Ich freue mich sehr, dass er ein weiteres Jahr für uns spielen wird.“

Lukas Bender: „Ich habe meinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders verlängert und freue mich sehr, weiterhin Teil dieses Teams zu sein. Mit viel Vorfreude und Motivation blicke ich auf die kommende Saison. Ich hoffe, dass wir gemeinsam an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen und erfolgreich weitermachen können. Besonders freue ich mich auch wieder auf unsere Fans, die im Stadion immer für eine überragende Stimmung sorgen.“