Verteidiger Kevin Tansey wechselt zu den Haien

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TWK Innsbruck baut weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft für die kommende Saison. Verteidiger Kevin Tansey (CAN) soll dabei die Defensive verstärken.

1,93m groß, über 100kg schwer, die Maße des 27-jährigen Kanadiers lassen erahnen, was auf die gegnerischen Angriffsreihen künftig zukommen wird. Mit Kevin Tansey soll auch der Faktor Körper im Spiel der Haie mehr Bedeutung gewinnen.

Kevin Tansey ist in der Liga kein Unbekannter. Der Verteidiger war letzte Saison bei Znojmo engagiert und kam dabei in 34 Spielen auf 3 Tore, 11 Assists und 10 Strafminuten.

Der 27-jährige wurde in Ottawa geboren, spielte seine ersten Profijahre in nordamerikanischen Ligen, ehe Znojmo im Vorjahr seine erste Europastation wurde. Sein größtes Hobby ist Kochen.

HC TWK Innsbruck Coach Mitch O’Keefe: „Wir freuen uns, Kevin im Team zu haben. Er wird eine große Bereicherung sein, an der blauen Linie, im Spiel nach vorne und natürlich im Körperspiel. Dass er die Liga nach seinem Jahr in Znojmo kennt hilft uns extrem. Ich erwarte mir, dass Kevin in jedem Spiel einen Unterschied ausmachen kann.“