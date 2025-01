Verteidiger Kevin Rosvall wechselt nach Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der 24 Jahre alte schwedische Verteidiger Kevin Rosvall wechselt zum EV Fürstenfeldbruck.

Zuletzt spielte Rosvall bei den Weserstars Bremen. Dort kam er in 21 Spielen auf 10 Tore und 22 Vorlagen. Nach der Klärung letzter Formalitäten verstärke Rosvall die erste Mannschaft des EVF bereits am Freitagabend beim Landesligaspiel gegen den ERSC Ottobrunn.

Der junge Schwede wurde im Nachwuchs von Rögle BK ausgebildet. Über die Stationen IF Pantern, Olofsträms IK und Ästorps IK (alle Schweden) ging es zu den Valencia Flyers und zu den Fresno Monsters in die US-amerikanische WSHL.

Für den Linksschützen folgten zwei Spielzeiten (21/22 und 22/23) im Trikot der Las Vergas Thunderbirds (USPHL Premier) (45 Spiele / 5 Tore und 10 Vorlagen) und im Dress der Durham Roadrunner (GMHL – Kanada) (39 Spiele / 2 Tore und 12 Vorlagen).

Ex-EVF-Spieler Cis Cis Böck alias DJCIS stellte den Kontakt zu Rosvall her. Sponsoren sprangen für den finanziellen Aufwand des Wechsels ein. Eine Unterkunft für Rosvall fand sich im privaten Umfeld des Vereins. Der EVF bedankte sich via ev-fuerstenfeldbruck.de bei allen, die diese Verpflichtung möglich gemacht haben und Kevin Rosvall seit seiner Ankunft in Fürstenfeldbruck unterstützen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV