Verteidiger Jonas MÃ¼ller wechselt zu den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben mit Jonas Müller einen talentierten und physisch präsenten Verteidiger verpflichtet.

Der 19-Jährige wechselt von den Rapperswil-Jona Lakers nach Oberschwaben.

Jonas Müller ist in Oldenburg geboren, aufgrund des Umzugs der Familie in die Schweiz durchlief er seine Kinder- und Jugendstationen allerdings in Rapperswil-Jona. Bis zuletzt war der 1,91 Meter große und 94 Kilogramm schwere Verteidiger im U20-Team des National-League-Clubs aktiv. Auch wenn Jonas Müller bisher bei keinem deutschen Club gespielt hat, ist er in der Szene kein Unbekannter. Bei der U18-WM in der Schweiz stand er im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Auf der Suche nach einer Veränderung beim Übergang in den Profi-Seniorenbereich absolvierte Jonas Müller in der vergangenen Woche bei den Towerstars ein Try-out und hinterließ dabei einen sehr guten Eindruck. Nach weiteren Gesprächen unterschrieb der Verteidiger mit Gardemaß am Mittwochabend einen Vertrag bei den Towerstars. „Bereits im Sommer war ich mit Jonas im Austausch. Nachdem er sich letzte Woche bei uns im Training empfohlen hat, freuen wir uns, einen weiteren talentierten Spieler im Kader zu haben, der uns auch in der Tiefe verstärkt“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

Ob Jonas Müller bereits am kommenden Wochenende für die Spiele gegen Landshut und in Selb spielberechtigt sein wird, hängt von den Formalitäten der Lizenzierung ab.

