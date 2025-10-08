Verteidiger Gian Meier wechselt zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Der 19-jährige Verteidiger Gian Meier wechselt auf die Saison 2026/27 hin zu den SCL Tigers und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Meier steht aktuell in seiner zweiten Saison beim schwedischen Spitzenclub Frölunda HC, wo er mehrheitlich in der höchsten Juniorenliga (J20 Nationell) zum Einsatz kommt. In der vergangenen und laufenden Saison absolvierte er insgesamt 48 Spiele und erzielte dabei 25 Punkte. Zudem wurde er in der letzten Saison in drei Partien der Svenska Hockeyligan (SHL) eingesetzt.

Vor seinem Wechsel nach Schweden wurde Meier beim ZSC-Nachwuchs ausgebildet. Zudem stand er in allen Junioren-Nationalteams der Schweiz im Einsatz.

Der Two-Way-Verteidiger gilt als spielintelligent, verfügt über einen guten ersten Pass und überzeugt mit hoher Lernbereitschaft sowie Anpassungsfähigkeit.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers, sagt zur Verpflichtung: „Gian Meier bringt die Kombination aus Grösse, Zweikampfstärke, Scheibenkontrolle und Spielübersicht mit, die für einen modernen Verteidiger entscheidend ist. Er agiert defensiv zuverlässig und kann gleichzeitig Impulse im Angriff setzen. Wir sehen in ihm ein grosses Entwicklungspotenzial.“

Mit dem Engagement von Gian Meier wird die Strategie der SCL Tigers fortgeführt, junge Schweizer Spieler gezielt zu fördern und nachhaltig in die Mannschaft zu integrieren.

