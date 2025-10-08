Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Verteidiger Gian Meier wechselt zu den SCL Tigers
SC Langnau TigersTransfermarkt Int.

Verteidiger Gian Meier wechselt zu den SCL Tigers

8. Oktober 20251 Mins read32
Share
Share

Langnau. (PM SCL) Der 19-jährige Verteidiger Gian Meier wechselt auf die Saison 2026/27 hin zu den SCL Tigers und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Meier steht aktuell in seiner zweiten Saison beim schwedischen Spitzenclub Frölunda HC, wo er mehrheitlich in der höchsten Juniorenliga (J20 Nationell) zum Einsatz kommt. In der vergangenen und laufenden Saison absolvierte er insgesamt 48 Spiele und erzielte dabei 25 Punkte. Zudem wurde er in der letzten Saison in drei Partien der Svenska Hockeyligan (SHL) eingesetzt.

Vor seinem Wechsel nach Schweden wurde Meier beim ZSC-Nachwuchs ausgebildet. Zudem stand er in allen Junioren-Nationalteams der Schweiz im Einsatz.

Der Two-Way-Verteidiger gilt als spielintelligent, verfügt über einen guten ersten Pass und überzeugt mit hoher Lernbereitschaft sowie Anpassungsfähigkeit.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers, sagt zur Verpflichtung: „Gian Meier bringt die Kombination aus Grösse, Zweikampfstärke, Scheibenkontrolle und Spielübersicht mit, die für einen modernen Verteidiger entscheidend ist. Er agiert defensiv zuverlässig und kann gleichzeitig Impulse im Angriff setzen. Wir sehen in ihm ein grosses Entwicklungspotenzial.“

Mit dem Engagement von Gian Meier wird die Strategie der SCL Tigers fortgeführt, junge Schweizer Spieler gezielt zu fördern und nachhaltig in die Mannschaft zu integrieren.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

113
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Ice Dragons wollen hohe Hürden überspringen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC Landsberg RiverkingsTransfermarkt Int.

HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis gehen getrennte Wege

Landsberg. (PM HCL) Der HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis haben sich...

By3. Oktober 2025
EHC Black Wings LinzTransfermarkt Int.

Black Wings holen Defensiv-Verstärkung

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz reagieren auf die...

By3. Oktober 2025
EV ZugTransfermarkt Int.

EVZ stattet Petrovic mit Zweijahresvertrag aus

Zug. (PM EVZ) Nik Petrovic unterzeichnet beim EVZ ab der nächsten Saison...

By2. Oktober 2025
! +SC BernTransfermarkt Int.

SC Bern stellt Headcoach Jussi Tapola und Assistant Coach Pasi Puistola frei

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Headcoach Jussi Tapola und Assistant...

By1. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten