Verteidiger Eric Stephan und Manuel Neumann bleiben bei den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Kontinuität und Erfahrung für die kommende Saison: Die Ratinger Ice Aliens können weiterhin auf die Dienste der Verteidiger Eric Stephan und Manuel Neumann bauen.

Beide Spieler bleiben dem Regionalligisten erhalten und setzen damit ein wichtiges Zeichen für Stabilität im Kader.

Mit Eric Stephan bleibt ein wichtiger Leistungsträger am Sandbach. Der 32-jährige Verteidiger, gebürtig aus Berlin, gehört seit zwei Spielzeiten zum festen Bestandteil der Defensive und überzeugt nicht nur durch seine körperliche Präsenz in der Defensive, sondern auch durch seinen Offensivdrang, ein Beleg für seine Vielseitigkeit und seine Rolle als Führungsspieler.

Auch Manuel Neumann wird weiterhin das Trikot der Ice Aliens tragen. Der erfahrene Verteidiger, der 2025 von den Füchsen Duisburg nach Ratingen wechselte, bringt enorme Routine und Qualität in die Hintermannschaft. Seine Verpflichtung galt bereits damals als wichtiger Baustein für die Defensive – insbesondere aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Spielintelligenz. Auch im aktuellen Kader nimmt der 39-Jährige eine zentrale Rolle ein und gehört zu den ältesten und erfahrensten Spielern im Team.

Mit der Weiterverpflichtung von Stephan und Neumann setzen die Ratinger Ice Aliens bewusst auf eingespielte Strukturen und Führungsqualität. Beide Spieler stehen sinnbildlich für Einsatz, Erfahrung und Identifikation mit dem Verein – Eigenschaften, die auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle spielen sollen.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges ist froh, zwei wichtige Stützen weiter an Bord des Aliens-Raumschiffes zu haben: „Eric und Manuel haben beide lange Zeit höherklassig gespielt und gehören zu unseren absoluten Top-Spielern. Beide sind in einem sehr guten physischen Zustand und können somit extrem hohe Eiszeiten gehen, die ich ihnen besonders in den Top-Spielen geben muss. Natürlich sind beide auch in Über-und Unterzahl erste Wahl und beide geben der Mannschaft insbesondere in der Abwehr, aber auch in anderen Bereichen entsprechende Stabilität.“