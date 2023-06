Verteidiger Colin Campbell verstärkt die Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks freuen sich die Verpflichtung von Verteidiger Colin Campbell bekanntgeben zu dürfen. Der 22jährige in Kanada geborene...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks freuen sich die Verpflichtung von Verteidiger Colin Campbell bekanntgeben zu dürfen.

Der 22jährige in Kanada geborene Campbell wird die Black Hawks Defensive verstärken. Colin Campbell ist mit einem deutschen Pass ausgestattet und wird somit das Kontingent für die transferkartenpflichtigen Spieler nicht belasten. Ein großer Vorteil für die Habichte! Zuletzt lief Campbell für die Wilfrid Laurier Universität in der USports Liga auf. Von der gleichen Universität kam bereits Verteidiger Zack Dybowski in die Dreiflüsse Stadt. In der Saison 2022/23 absolvierte Campbell 27 Spiele und erzielte dabei starke 18 Scorerpunkte.

„Colin wird unserer Defensive sowohl Stabilität als auch Flexibilität verleihen. Wir bekommen mit Colin einen Spieler der sehr gut auf den Schlittschuhen unterwegs ist. Dazu kommt ein gutes Auge für den spielöffnenden Pass“. freut sich Christian Zessack über die Neuverpflichtung. -czo

Kader

Torhüter: Raphael Fössinger

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte, ColinVCampbell

Angriff: Jakub Cizek, Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, SanteriVOvaska, Daniel Maul

