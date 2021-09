Verteidiger bleibt am Wurmberg

Braunlage. (PM Falken) Bereits seit vier Jahren ist Patrick Franz in Braunlage. In der Spielzeit 2019 / 2020 konnte er in 21 Saisonspielen vier...

Braunlage. (PM Falken) Bereits seit vier Jahren ist Patrick Franz in Braunlage.

In der Spielzeit 2019 / 2020 konnte er in 21 Saisonspielen vier Tore und neun Vorlagen verbuchen. Der gebürtige Bayreuther hat vor allem in der Defensivarbeit und im körperbetonten Spiel seine Qualitäten und in der letzten Spielzeit immer eine vorbildliche Einstellung an den Tag gelegt.

„Ich freue mich riesige nach so langer Pause endlich wieder mit den Falken in die neue Saison zu starten. Ich bin sehr gespannt auf das neue Team, und hoffe natürlich wieder auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans wie in den letzten Jahren“, freut sich die #76 über die Vertragsverlängerung im Harz.

Der Verein, und die Fans der Harzer Falken, freuen sich, dass der Abwehrrecke weiterhin in der Verteidigung der Falken tätig ist. Halte die Defensive dicht. Dir eine gute und hoffentlich verletzungsfreie Spielzeit 2021/2022.