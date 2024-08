Verteidiger aus PeiÃŸenberg verstÃ¤rkt den EV FÃ¼rstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der 21 Jahre alte Florian Drexler wechselt zum EV Fürstenfeldbruck und verstärkt die Defensive des Landesliga-Teams. Drexler kommt vom TSV Peißenberg....

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der 21 Jahre alte Florian Drexler wechselt zum EV Fürstenfeldbruck und verstärkt die Defensive des Landesliga-Teams.

Drexler kommt vom TSV Peißenberg. In der vergangenen Saison sammelte er mit einer Förderlizenz für die SC Forst Nature Boyz Erfahrung in der Landesliga.

Zu seinem Wechsel erklärt Drexler: „Mich hat das Konzept sehr angesprochen und auch die Trainingszeiten liegen für mich günstig.“ Der junge Verteidiger will sich beim EVF weiterentwickeln und sich in der Mannschaft etablieren. Er hat sich vorgenommen, mit dem Team möglichst viele Spiele zu gewinnen und am Ende der Hauptrunde auf einem Play-off-Platz zu stehen.

Trainer Maxi Helling lobt Drexler als Verteidiger mit hervorragender Ausbildung. „Der Kopf ist immer oben, um die richtige Anspielstation zu suchen, er hat einen guten Schuss und er ist für sein Alter schon ziemlich weit“, sagt Helling über seinen neuen Schützling. „Ich glaube, dass er eine tolle Verstärkung ist und auch menschlich super ins Team passt“, so der Trainer des EVF.

Drexler wird mit der Nummer 28 auflaufen. Die trug früher sein Vater, der ebenfalls in Peißenberg spielte. Papa Drexler nahm den kleinen Florian mit aufs Eis. „Er hat die ganze Nachwuchszeit kaum ein Heimspiel von mir verpasst“, blickt der neue EVF-Verteidiger zurück. Außerdem betreute der Papa den Sohn zeitweise auch als Nachwuchstrainer.