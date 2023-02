Verteidiger aus der DEL verstÃ¤rkt ab sofort die WÃ¶lfe-Defensive

Selb. (PM Wölfe / Löwen Frankfurt) Die Selber Wölfe sichern sich in letzter Minute die Dienste von Verteidiger Maximilian Gläßl Der 25-Jährige war bereits...

Der 25-Jährige war bereits im Nachwuchs für die Selber Wölfe aktiv und kehrt nun für ein langfristiges Engagement zurück. Zuletzt war der Linksschütze für die Löwen Frankfurt in der DEL aktiv.

Maximilian Gläßl wird bereits am Wochenende spielberechtigt sein. Eine ausführliche Meldung folgt in den nächsten Tagen.



Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir möchten Max die Möglichkeit geben, sich in seiner Heimat sportlich sowie beruflich weiterzuentwickeln. Nachdem er zuletzt im Löwen-Rudel nicht mehr regelmäßig zum Einsatz kam, haben wir uns gemeinsam mit Max auf seinen Wechsel in die DEL2, zu den Selber Wölfen, geeinigt.“

