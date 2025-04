Verteidiger aus Bergisch Gladbach kommt!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 25-jährigen Philipp Seckel verstärken die Ice Aliens ihre Verteidigung für die kommende Saison.

Der 1,79 m große und 79 kg schwere Linksschütze hat die letzten zwei Jahre für die Real Stars gespielt und war zuvor in der Oberliga für die Rostock Piranhas aktiv.

In der letzten Spielzeit gelangen ihm in 26 Spielen 4 Tore und 19 Vorlagen bei nur 12 Strafminuten.

Mit ihm soll die Abwehr der Ice Aliens weiter an Stabilität gewinnen. So sieht es auch Cheftrainer Frank Gentges: „Philipp besitzt das richtige Mind-Set, um erfolgreich zu sein und genau darum geht es primär. Er wird uns in der Defensive sehr weiter helfen, weil er ein unbequemer Gegenspieler ist, aber auch offensiv hat er seine Qualitäten. Für unser Team ist er ein idealer Spieler, der uns somit weiterhelfen wird.“

Philipp wird in der nächsten Saison mit der Rückennummer 7 auflaufen. Herzlich Willkommen am Ratinger Sandbach!

