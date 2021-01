Verteidiger Aaron Beally verstärkt die Piranhas

Rostock. (PM Piranhas) Die Verantwortlichen des Rostocker Eishockey Club haben die vergangenen Tage genutzt und den Kader der Piranhas mit einem neuen Verteidiger verstärkt...

Der 28-jährige Deutsch-Kanadier ist bereits vor einigen Tagen in Rostock angekommen und kann diese Woche sofort mit ins Training einsteigen. In der vergangenen Saison war Aaron noch für die Hannover Indians aktiv und reiste im Sommer zurück in seine kanadische Heimat.

“Aaron ist ein erfahrener Verteidiger, der auch die Oberliga durch seine Zeit in Duisburg und Hannover bereits gut kennt. Mit seiner Erfahrung erhoffen wir uns noch mehr Stabilität und Sicherheit in der Verteidigung, auch wenn die letzten Spiele vor der Quarantäne schon defensiv deutlich besser waren.” so Vizepräsident Christian Trems.