VerstoÃŸ gegen den Ethikkodex: Fette Sperre plus Geldstrafe fÃ¼r Salzburgs Tyler Lewington!

27. Januar 20262 Mins read264
Tyler Lewington - Â© EC Red Bull Salzburg Media
Wien. (ICEHL/EM) Tyler Lewington vom EC Red Bull Salzburg wurde wegen eines VerstoÃŸes gegen den Ethikkodex sowie gegen die Disziplinarvorschriften der win2day ICE Hockey League im Freitagsspiel bei den Moser Medical Graz99ers fÃ¼r fÃ¼nf Spiele gesperrt und zusÃ¤tzlich mit einer Geldstrafe in HÃ¶he von 2.400 Euro belegt.

Erkenntnis des ICE-Disziplinarsenats im Detail

Unangemessenes Gestikulieren Tyler Lewington Spiel #249 | G99 vs RBS

Ãœber den Spieler des EC Red Bull Salzburg, Trikotnummer 2, Tyler Lewington, wird wegen SchÃ¤digung der sportlichen IntegritÃ¤t im Rahmen des Spiels Nr. 249 der win2day ICE Hockey League vom 23.01.2026 gemÃ¤ÃŸ dem ICE Hockey League Game Book â€“ Teil I | DisziplinarmaÃŸnahmen â€“ Kapitel IV Sachrecht â€“ Â§ 2 DisziplinarmaÃŸnahmen und Richtlinien â€“ Abs. (1) SchÃ¤digung der sportlichen IntegritÃ¤t eine Geldstrafe in HÃ¶he von EUR 2.400,00 verhÃ¤ngt.

DarÃ¼ber hinaus wird gegen Tyler Lewington aufgrund der Beleidigung oder Bedrohung gegnerischer Spieler oder des Publikums gemÃ¤ÃŸ dem Strafenkatalog der win2day ICE Hockey League, Ref.-Nr. 33, eine unbedingte Sperre von fÃ¼nf Pflichtspielen ausgesprochen.

Wie zu sehen ist, hat Lewington beim Match in Graz99 bei seinem Abgang nach einer Spieldauer-Strafe mit einer Mittelfinger-Geste in Richtung der Zuschauer provoziert.

BegrÃ¼ndung:

Die Videoaufzeichnung des betreffenden Spielabschnitts vom 23.01.2026 lÃ¤sst keinerlei Zweifel an der vom Spieler Tyler Lewington gesetzten Geste. Das Verhalten von Tyler Lewington stellt einen eindeutigen VerstoÃŸ gegen den Ethikkodex sowie gegen die Disziplinarvorschriften der win2day ICE Hockey League dar.

Zum Video: https://video.laola1.at/watch/playerpage/2092427

Durch die gezeigte Geste hat der Spieler sowohl den Tatbestand der SchÃ¤digung der sportlichen IntegritÃ¤t als auch den Tatbestand der Beleidigung oder Bedrohung gegnerischer Spieler oder des Publikums gemÃ¤ÃŸ Teil I | DisziplinarmaÃŸnahmen verwirklicht. Der hierfÃ¼r vorgesehene Strafrahmen ist im ICE Game Book mit einer Geldstrafe von EUR 500,00 bis EUR 25.000,00 sowie alternativ oder kumulativ mit einer Sperre von einem Spiel bis hin zu einer lebenslangen Sperre festgelegt. Die IntegritÃ¤t einer Ligaorganisation stellt allgemein â€“ und jene der win2day ICE Hockey League im Besonderen â€“ das hÃ¶chste Schutzgut einer Sportorganisation dar.

GemÃ¤ÃŸ dem Ethikkodex der win2day ICE Hockey League sind sÃ¤mtliche der Liga angehÃ¶renden Parteien verpflichtet, sich in allen wettbewerblichen, wirtschaftlichen, sozialen (einschlieÃŸlich sozialer Medien) sowie moralischen Beziehungen im Einklang mit den GrundsÃ¤tzen der WÃ¼rde, IntegritÃ¤t, LoyalitÃ¤t und Verantwortung zu verhalten.

Die win2day ICE Hockey League bekrÃ¤ftigt ausdrÃ¼cklich, dass respektloses Verhalten sowie unangemessene Gesten in keiner Form akzeptiert werden und konsequent zu sanktionieren sind, um die hohen Standards der ProfessionalitÃ¤t, des Respekts und des Fairplay innerhalb der Liga nachhaltig zu wahren.

Erschwerend:Â Die in Rede stehende Geste wurde nach einem Faustkampf auf offener EisflÃ¤che und wÃ¤hrend des Weges in die Kabine gesetzt und war somit fÃ¼r Spieler, Offizielle, Zuschauer in der Arena sowie fÃ¼r ein breites Streamingpublikum klar wahrnehmbar. Dadurch wurde die AuÃŸenwirkung des Verhaltens erheblich verstÃ¤rkt.

Mildernd:Â Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach einem Faustkampf, einer emotional und physisch hochbelastenden Spielsituation. Die gezeigte Geste kann daher teilweise als affektive Reaktion in einer Ausnahmesituation gewertet werden.

ErgÃ¤nzung:
Die verhÃ¤ngte Geldstrafe in HÃ¶he von EUR 2.400,00 ist zur GÃ¤nze unbedingt zu leisten.

Vergleichbare Handlungen oder Aussagen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten sind gemÃ¤ÃŸ der â€žRepeat-Offender-Regelungâ€œ der win2day ICE Hockey League als Wiederholungsfall zu werten. In diesem Fall sind allfÃ¤llige weitere Disziplinarstrafen mit einem um 50 % erhÃ¶hten StrafmaÃŸ zu bemessen.

